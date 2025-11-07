El ingrediente de cocina que deja el tablero del coche como nuevo

Estos ingredientes de la alacena pueden limpiar, desinfectar y proteger el tablero del coche sin gastar dinero de más.

Un truco casero para dejar el tablero del auto impecable con un solo ingrediente. Foto: Shutterstock

Mantener el interior del auto en buen estado no siempre requiere productos caros o especializados. Muchas veces, los ingredientes que tenemos en casa pueden ayudarnos a dejarlo impecable. En redes sociales se viralizó un truco para dejar el tablero del coche limpio usando aceite de oliva.

Según quienes probaron el método, basta con aplicar unas gotas sobre un paño de microfibra y pasarlo suavemente por el tablero. El resultado es un acabado limpio, con brillo natural y sin residuos grasos, además de ayudar a proteger los plásticos del sol.

Un tip de limpieza simple y efectivo El secreto está en no excederse con la cantidad: unas pocas gotas alcanzan para cubrir toda la superficie. También se puede repetir el proceso una vez por semana para mantener el efecto y prevenir el envejecimiento del material.

shutterstock_1201833568 El aceite de oliva se volvió viral como limpiador natural para el interior del coche. Foto: Shutterstock Muchos aseguran que, además de económico, este truco deja un agradable aroma y evita que el polvo se adhiera tan fácilmente. Una alternativa sencilla que demuestra que, a veces, los mejores productos de limpieza están más cerca de lo que pensamos.