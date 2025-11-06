Sal gruesa y vinagre: para qué sirven estos ingredientes y por qué los recomiendan

El uso de la sal y el vinagre se extiende mucho más allá de sus usos en la cocina: cómo usarlo en la limpieza del hogar.

Vinagre y sal gruesa: el secreto de limpieza que no pasa de moda. Foto: Shutterstock

La sal y el vinagre son ingredientes presentes en casi todos los hogares, pero su poder de uso se extiende mucho más allá de la cocina. La combinación de estos elementos es uno de los trucos más antiguos y eficaces para la limpieza y desinfección de los espacios del hogar.

Tanto la sal gruesa como el vinagre tienen propiedades que los convierten en aliados perfectos. Mientras que el vinagre actúa como antibacteriano y desengrasante natural, la sal gruesa ayuda a desincrustar, absorber la humedad y neutralizar olores.