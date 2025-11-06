Sal gruesa y vinagre: para qué sirven estos ingredientes y por qué los recomiendan
El uso de la sal y el vinagre se extiende mucho más allá de sus usos en la cocina: cómo usarlo en la limpieza del hogar.
La sal y el vinagre son ingredientes presentes en casi todos los hogares, pero su poder de uso se extiende mucho más allá de la cocina. La combinación de estos elementos es uno de los trucos más antiguos y eficaces para la limpieza y desinfección de los espacios del hogar.
Tanto la sal gruesa como el vinagre tienen propiedades que los convierten en aliados perfectos. Mientras que el vinagre actúa como antibacteriano y desengrasante natural, la sal gruesa ayuda a desincrustar, absorber la humedad y neutralizar olores.
Dónde puedo usar esta combinación
- Cocina: la mezcla sirve para quitar grasa de ollas, sartenes y hornallas, limpiar el microondas o desinfectar la heladera.
- Baño: elimina el sarro de grifos, azulejos y duchas, además de neutralizar olores.
- Pisos y mesadas: ayuda a sacar manchas y dejar brillo, especialmente en cerámicos o mármol.
- Vidrios y espejos: limpia sin dejar marcas ni vetas.
- Ropa: combate manchas de sudor y malos olores en telas.
Otro uso práctico: limpieza de energías
Además de su uso práctico, muchos creen que la sal gruesa y el vinagre tienen un efecto purificador energético. Un clásico es colocar un vaso con agua, vinagre y sal gruesa en una habitación para “absorber las malas energías”. Si después de unos días la mezcla cambia de color o se forman burbujas, se dice que el ambiente necesitaba limpieza.