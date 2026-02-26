Rociar los faros del auto con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Rociar los faros con vinagre ayuda a eliminar suciedad y devolver claridad, un truco casero recomendado para mejorar la iluminación del auto.
Con el paso del tiempo, los faros del auto suelen perder transparencia y se ven opacos por la acumulación de suciedad, polvo y restos de contaminación. Esto no solo afecta la estética del vehículo, sino también la seguridad, ya que disminuye la intensidad de la luz.
El vinagre blanco, ya es conocido por sus propiedades ácidas y desinfectantes que lo convierten en un aliado en la limpieza. Estas propiedades pueden devolver claridad a los plásticos de los faros. Aplicado correctamente, ayuda a remover residuos y manchas sin necesidad de productos costosos.
Cómo se utiliza
-
Diluir vinagre en agua: lo ideal es preparar una mezcla en partes iguales para evitar que el ácido sea demasiado fuerte.
Aplicar con un paño suave: se rocía la solución sobre el faro y se frota con movimientos circulares.
Enjuague posterior: se recomienda pasar un paño húmedo con agua limpia para retirar restos de vinagre.
Secado al sol o con microfibra: esto evita marcas y ayuda a que el faro recupere brillo.
Beneficios del vinagre en los faros
En primer lugar, el uso de vinagre ayuda a mejorar la claridad y el brillo, ya que contribuye a remover suciedad superficial y opacidad leve, lo que favorece una mejor transparencia. También se destaca por su accesibilidad: el vinagre es un ingrediente común, económico y fácil de conseguir. Por último, utilizado como parte del mantenimiento preventivo, puede ayudar a prolongar la vida útil de los faros y mejorar la seguridad en la conducción al optimizar la iluminación.