Rociar los faros del auto con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Rociar los faros con vinagre ayuda a eliminar suciedad y devolver claridad, un truco casero recomendado para mejorar la iluminación del auto.

El vinagre blanco ayuda a quitar la opacidad de los faros. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, los faros del auto suelen perder transparencia y se ven opacos por la acumulación de suciedad, polvo y restos de contaminación. Esto no solo afecta la estética del vehículo, sino también la seguridad, ya que disminuye la intensidad de la luz.

El vinagre blanco, ya es conocido por sus propiedades ácidas y desinfectantes que lo convierten en un aliado en la limpieza. Estas propiedades pueden devolver claridad a los plásticos de los faros. Aplicado correctamente, ayuda a remover residuos y manchas sin necesidad de productos costosos.