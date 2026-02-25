Cómo eliminar el olor a humedad de los armarios con dos simples pasos

La humedad en el armario puede eliminarse con dos claves simples: ventilación frecuente y absorbentes naturales como bicarbonato o carbón activado.

El olor a humedad en el armario es un problema frecuente, especialmente en épocas de altas temperaturas. La falta de ventilación y el encierro prolongado de prendas pueden generar ese aroma persistente que se impregna en la ropa. Sin embargo, con dos simples pasos de limpieza es posible eliminarlo y prevenir su reaparición.

Dos pasos clave para eliminar la humedad El primer paso es vaciar completamente el armario y realizar una limpieza profunda. Se recomienda pasar un paño con una mezcla de agua tibia y vinagre blanco por paredes, estantes y puertas interiores. El vinagre actúa como desinfectante natural y ayuda a neutralizar los olores. Luego, es fundamental secar muy bien todas las superficies antes de volver a colocar la ropa.

El segundo paso consiste en absorber la humedad residual. Para eso, se pueden colocar recipientes pequeños con bicarbonato de sodio, carbón vegetal o bolsitas antihumedad dentro del armario. Estos elementos ayudan a captar la humedad del ambiente y a mantener un espacio más seco, reduciendo la posibilidad de que el olor regrese.