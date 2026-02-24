El mejor horario para pasear a tu perro en verano

En verano, elegir horarios adecuados para los paseos es clave para proteger a los perros del calor y evitar problemas de salud.

El mejor horario para pasear en verano es antes de las 10 o después de las 19. Foto: Archivo

Durante el verano, las altas temperaturas representan un riesgo para la salud de los perros. El asfalto caliente, la exposición directa al sol y la falta de hidratación aumentan las posibilidades de golpes de calor y lesiones en las almohadillas. Por eso, elegir el horario adecuado para el paseo es fundamental.

El mejor horario para el paseo El mejor momento para sacar a pasear a tu perro en verano es temprano por la mañana, antes de las 10, o al atardecer, después de las 19. En esas franjas horarias el sol pierde intensidad, la temperatura ambiente es más baja y el suelo conserva menos calor acumulado.

Un método práctico para saber si el piso está demasiado caliente consiste en apoyar la palma de la mano sobre el asfalto durante cinco segundos: si resulta incómodo mantenerla, significa que puede quemar las patas del animal. Las almohadillas son sensibles y pueden sufrir irritaciones o ampollas por contacto con superficies recalentadas.

Paseo, perro, adiestramiento Foto: Freepik Los paseos en verano deben realizarse en horas de menor temperatura. Foto: Freepik Además del horario, es importante llevar agua fresca durante el paseo y evitar recorridos extensos en días de calor extremo. En jornadas con temperaturas muy elevadas, lo más recomendable es optar por caminatas cortas y en zonas con sombra.

También se aconseja prestar atención a señales como jadeo excesivo, debilidad, salivación abundante o desorientación, ya que pueden indicar un golpe de calor. Ante estos síntomas, se debe buscar sombra, ofrecer agua y consultar a un veterinario.