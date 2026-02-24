El mejor horario para pasear a tu perro en verano
En verano, elegir horarios adecuados para los paseos es clave para proteger a los perros del calor y evitar problemas de salud.
Durante el verano, las altas temperaturas representan un riesgo para la salud de los perros. El asfalto caliente, la exposición directa al sol y la falta de hidratación aumentan las posibilidades de golpes de calor y lesiones en las almohadillas. Por eso, elegir el horario adecuado para el paseo es fundamental.
El mejor horario para el paseo
El mejor momento para sacar a pasear a tu perro en verano es temprano por la mañana, antes de las 10, o al atardecer, después de las 19. En esas franjas horarias el sol pierde intensidad, la temperatura ambiente es más baja y el suelo conserva menos calor acumulado.
Un método práctico para saber si el piso está demasiado caliente consiste en apoyar la palma de la mano sobre el asfalto durante cinco segundos: si resulta incómodo mantenerla, significa que puede quemar las patas del animal. Las almohadillas son sensibles y pueden sufrir irritaciones o ampollas por contacto con superficies recalentadas.
Además del horario, es importante llevar agua fresca durante el paseo y evitar recorridos extensos en días de calor extremo. En jornadas con temperaturas muy elevadas, lo más recomendable es optar por caminatas cortas y en zonas con sombra.
También se aconseja prestar atención a señales como jadeo excesivo, debilidad, salivación abundante o desorientación, ya que pueden indicar un golpe de calor. Ante estos síntomas, se debe buscar sombra, ofrecer agua y consultar a un veterinario.
Organizar los paseos en horarios adecuados no solo protege la salud del perro, sino que mejora su bienestar general durante el verano. Con pequeñas precauciones, es posible mantener la rutina diaria sin exponerlo a riesgos innecesarios.