Últimas escapadas de verano: el pueblo de médanos y ambiente rústico para descansar

En los últimos días del verano, Arenas Verdes se posiciona como una opción ideal para descansar entre médanos, playa amplia y un entorno natural sin masividad.

En el cierre del verano, muchos buscan destinos tranquilos, con naturaleza y lejos del turismo masivo. En el sur bonaerense, Arenas Verdes aparece como una opción ideal: un pequeño pueblo costero rodeado de médanos, calles de arena y un entorno agreste que invita al descanso.

Ubicado a pocos kilómetros de Lobería, este destino mantiene un perfil rústico, con construcciones bajas, almacenes de campo y servicios básicos. No hay grandes complejos ni edificios, lo que preserva la sensación de aislamiento y contacto directo con la naturaleza.

Médanos, playa y tranquilidad Uno de los principales atractivos de Arenas Verdes es su extensa playa, amplia y poco concurrida incluso en temporada alta. Los médanos que rodean el pueblo forman un paisaje característico de la costa atlántica, ideal para caminatas al atardecer y para quienes disfrutan de la fotografía de naturaleza.

El ambiente es relajado y familiar. Las actividades más elegidas son las largas caminatas por la orilla, la pesca desde la costa y el descanso frente al mar. No es un destino de vida nocturna intensa, sino un lugar pensado para desconectar.

arenas verdes facebook Es una escapada elegida para desconectar del ritmo urbano. Foto: Facebook Arenas Verdes Además, su cercanía con Necochea permite combinar la estadía con servicios más amplios si se desea, sin perder la tranquilidad de hospedarse en un entorno más natural.