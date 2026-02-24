Cómo cuidar las plantas a fines de verano

A fines del verano, las plantas necesitan cuidados específicos para recuperarse del calor intenso y prepararse para la llegada del otoño.

El final del verano es una etapa clave para el cuidado de las plantas. Las altas temperaturas, la exposición solar intensa y el desgaste acumulado pueden afectar tanto a especies de interior como de exterior. Por eso, este período funciona como una transición hacia el otoño y requiere algunos ajustes en riego, poda y mantenimiento.

Uno de los primeros aspectos a revisar es el riego. A medida que bajan levemente las temperaturas, muchas plantas comienzan a necesitar menos agua. Es importante evitar el exceso de humedad, ya que puede generar hongos o pudrición de raíces. Lo recomendable es controlar el sustrato antes de regar y asegurarse de que tenga buen drenaje.

Poda, limpieza y control de plagas en plantas A fines del verano también es conveniente realizar una poda ligera para retirar hojas secas, flores marchitas y ramas dañadas. Esto no solo mejora la estética de la planta, sino que favorece un crecimiento más saludable de cara a la próxima estación.

El control de plagas es otro punto fundamental. El calor suele favorecer la aparición de pulgones, arañuelas y cochinillas. Revisar el envés de las hojas y actuar de forma preventiva puede evitar infestaciones mayores. En muchos casos, soluciones naturales como jabón neutro diluido en agua pueden resultar efectivas en etapas iniciales.

El especialista en plantas, Luis Canziani, brindó una serie de recomendaciones para comenzar con nuestra resiembra de otoño. Foto: UNSPLASH Reducir el riego evita problemas de humedad excesiva. Foto: Archivo Además, es un buen momento para reforzar el sustrato con compost o fertilizantes orgánicos suaves, ayudando a recuperar nutrientes perdidos durante los meses de mayor crecimiento. No se recomienda aplicar abonos demasiado fuertes si la planta ya muestra signos de estrés.