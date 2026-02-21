Alcohol en las hojas de las plantas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso de alcohol en plantas se recomienda para eliminar plagas y limpiar hojas, siempre con la dilución adecuada.

Se encuentra en tendencia un truco de jardinería que puede ser un poco controversial si no se aplica en los casos correctos: el uso de alcohol en las plantas de casa. En muchos casos, se puede usar para el control de plagas y la limpieza del follaje, sin embargo, su uso debe realizarse con cuidado para evitar daños.

Uno de los principales usos del alcohol, generalmente alcohol etílico o isopropílico diluido, es combatir insectos como cochinillas, pulgones y ácaros. Estos parásitos suelen adherirse a tallos y hojas, debilitando la planta al alimentarse de su savia. El alcohol actúa por contacto, deshidratando y eliminando a los insectos de forma rápida. Es una solución sencilla para un problema comun en el jardín.

Para qué sirve aplicar alcohol en las hojas Además de funcionar como insecticida casero, el alcohol también se utiliza para limpiar hojas que presentan manchas pegajosas producto de plagas o acumulación de polvo. Al mantener el follaje limpio, la planta puede realizar mejor la fotosíntesis y desarrollarse con mayor vigor.

plantas La limpieza de hojas mejora la fotosíntesis y el aspecto de la planta. Foto: Shutterstock Sin embargo, los especialistas en jardinería recomiendan no aplicarlo puro. Lo ideal es diluir una parte de alcohol en una parte de agua y probar primero en una hoja antes de tratar toda la planta. También se aconseja usarlo fuera del horario de sol intenso, ya que podría generar quemaduras.