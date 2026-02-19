Alcohol después de los 65 años: lo que un neurólogo advierte

Después de los 65, el alcohol ya no juega a favor. La razón médica para dejar el alcohol en la vejez.

El cerebro no es eterno. Después de los 65 años, cada hábito pesa más de lo que imaginas. Lo que antes parecía inofensivo empieza a dejar huella. Un neurólogo con décadas de experiencia lanzó una advertencia directa: el alcohol y el envejecimiento no forman buena dupla si la meta es cuidar la memoria y la salud mental.

Vejez y alcohol El doctor Richard Restak, neurólogo y neuropsiquiatra, sostiene que el alcohol actúa como una neurotoxina débil. No destruye de inmediato, pero afecta las células nerviosas con el paso del tiempo. Su recomendación para mayores de 65 es abstinencia total y permanente.

El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez Foto: shutterstock alcohol y vejez no es una buena dupla Foto: shutterstock Con la edad, el cerebro pierde volumen y velocidad de procesamiento. Estudios indican que a partir de los 60 años el metabolismo del alcohol cambia. El cuerpo tarda más en eliminarlo. La misma cantidad genera mayor efecto que en la juventud.

Olvidos cotidianos como no recordar un nombre o el motivo por el que entraste a una habitación son comunes. No implican demencia. Sin embargo, el consumo frecuente de alcohol se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo y problemas de memoria.

Organismos de salud señalan que el alcohol incrementa el riesgo de caídas, accidentes y complicaciones con medicamentos. Muchas personas mayores toman fármacos para presión, diabetes o colesterol. La mezcla no siempre resulta segura.