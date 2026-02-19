Alcohol después de los 65 años: lo que un neurólogo advierte
Después de los 65, el alcohol ya no juega a favor. La razón médica para dejar el alcohol en la vejez.
El cerebro no es eterno. Después de los 65 años, cada hábito pesa más de lo que imaginas. Lo que antes parecía inofensivo empieza a dejar huella. Un neurólogo con décadas de experiencia lanzó una advertencia directa: el alcohol y el envejecimiento no forman buena dupla si la meta es cuidar la memoria y la salud mental.
Vejez y alcohol
El doctor Richard Restak, neurólogo y neuropsiquiatra, sostiene que el alcohol actúa como una neurotoxina débil. No destruye de inmediato, pero afecta las células nerviosas con el paso del tiempo. Su recomendación para mayores de 65 es abstinencia total y permanente.
Con la edad, el cerebro pierde volumen y velocidad de procesamiento. Estudios indican que a partir de los 60 años el metabolismo del alcohol cambia. El cuerpo tarda más en eliminarlo. La misma cantidad genera mayor efecto que en la juventud.
Olvidos cotidianos como no recordar un nombre o el motivo por el que entraste a una habitación son comunes. No implican demencia. Sin embargo, el consumo frecuente de alcohol se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo y problemas de memoria.
Organismos de salud señalan que el alcohol incrementa el riesgo de caídas, accidentes y complicaciones con medicamentos. Muchas personas mayores toman fármacos para presión, diabetes o colesterol. La mezcla no siempre resulta segura.
Restak compara el cuidado cerebral con conducir un auto. No existe garantía contra la demencia. Pero reducir riesgos marca diferencia. Dormir bien, hacer actividad física, mantener vínculos sociales y limitar toxinas protege funciones mentales.
El consumo social, incluso en pequeñas cantidades, genera debate. Algunos estudios antiguos hablaban de beneficios del vino tinto. Investigaciones recientes cuestionan esa idea y resaltan que no es tan seguro.