El nuevo Galaxy S26 Ultra y por qué genera tanto interés

Con casi todo filtrado, el Samsung Galaxy S26 Ultra igual genera expectativa. No por sorpresas grandes, sino por mejoras concretas.

El 25 de febrero, Samsung presentará la serie Galaxy S26 y el foco vuelve al Ultra. A días del anuncio, filtraciones muestran diseño, colores y fichas técnicas. Aun así, hay cambios poco comentados que explican el interés. Son ajustes finos que apuntan a pantalla, cámara y experiencia diaria.

Qué hace especial al nuevo Samsung Galaxy El Galaxy S26 Ultra da un salto en pantalla. Estrena panel OLED M14, una evolución frente al M13 de generaciones previas. Este cambio promete más brillo y mejor eficiencia. El dato no es menor: OnePlus 15 ya usa M14 y ronda los 3500 nits. En uso real, eso se traduce en mejor visibilidad al sol y menos consumo.

samsung2 En cámaras, el S26 Ultra llega con una base sólida. El modelo anterior ya lideraba el mercado en fotos y zoom. El foco ahora está en el procesamiento. Samsung busca pulir rango dinámico, zoom híbrido y tomas nocturnas. En video, el objetivo es cerrar la brecha con rivales que hoy dominan ese terreno.

El cambio no depende solo de sensores. Samsung suele mejorar resultados con ajustes de software. Mantener hardware y refinar algoritmos ha dado frutos antes. Esa estrategia apunta a colores más fieles, menos ruido y transiciones suaves entre lentes. Para muchos usuarios, eso pesa más que sumar megapíxeles.

samsung El diseño también suma. Las filtraciones muestran líneas continuistas, marcos más finos y colores oficiales sobrios. No hay ruptura visual, hay pulido. El Ultra apunta a quienes buscan un teléfono grande, sólido y reconocible a primera vista.