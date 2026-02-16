Netflix: una película con una buena historia y grandes actores

Disponible en Netflix , esta película es de esas historias que dejan lágrimas. Conviene tener pañuelos cerca. Si no emociona, algo raro pasa.

Adiós, June" es un drama británico que juega con el llanto y la sonrisa sin pedir permiso. Desde su primera escena, la película de Netflix deja claro que la despedida tiene que ser lo más triste del mundo. Hay ironía, afecto y decisiones firmes. La historia se apoya en actuaciones potentes.

La película sigue a June, una madre enferma que decide cómo decir adiós. No espera que otros organicen el final. Lo diseña ella. Con humor seco y lucidez, obliga a sus hijos a compartir espacio, recuerdos y cuentas pendientes. La habitación de hospital se vuelve escenario central, con clima navideño incluido, aunque sin azúcar extra.

El conflicto no gira en torno a la enfermedad sino a los vínculos. Hermanos que arrastran rencores, silencios largos y reproches viejos. El tiempo corre y nadie quiere quedar mal parado. Esa tensión sostiene el relato y explica por qué cada gesto pesa. El duelo aparece antes de la pérdida, algo poco visto en este tipo de historias.