Netflix: una película con una buena historia y grandes actores
Disponible en Netflix, esta película es de esas historias que dejan lágrimas. Conviene tener pañuelos cerca. Si no emociona, algo raro pasa.
“Adiós, June” es un drama británico que juega con el llanto y la sonrisa sin pedir permiso. Desde su primera escena, la película de Netflix deja claro que la despedida tiene que ser lo más triste del mundo. Hay ironía, afecto y decisiones firmes. La historia se apoya en actuaciones potentes.
La película sigue a June, una madre enferma que decide cómo decir adiós. No espera que otros organicen el final. Lo diseña ella. Con humor seco y lucidez, obliga a sus hijos a compartir espacio, recuerdos y cuentas pendientes. La habitación de hospital se vuelve escenario central, con clima navideño incluido, aunque sin azúcar extra.
Kate Winslet dirige la película
El conflicto no gira en torno a la enfermedad sino a los vínculos. Hermanos que arrastran rencores, silencios largos y reproches viejos. El tiempo corre y nadie quiere quedar mal parado. Esa tensión sostiene el relato y explica por qué cada gesto pesa. El duelo aparece antes de la pérdida, algo poco visto en este tipo de historias.
Helen Mirren tiene una buena actuación. Su June domina cada escena con mirada filosa y ternura controlada. A su lado, Timothy Spall suma humanidad y calidez. Detrás de cámara está Kate Winslet, que dirige con pulso. Con diálogos pensados para tocar fibras sin empujar.