Acaba de llegar a Netflix y está entre lo más visto: la película coreana que emociona con su historia romántica

Desde hace algunos años, las producciones más vistas son las asiáticas. Cada mes, Netflix estrena una producción coreana que recorre el mundo y escala hasta los primeros puestos de lo más visto. Esto se debe a que estas películas y series presentan propuestas repletas de emociones, sentimientos y paisajes narrativos que se diferencian de las típicas historias de Hollywood.

Un gran ejemplo de ello es Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche, una película coreana que tiene como protagonista a Han Seo-yoon, una estudiante con amnesia y que cada mañana olvida lo que sucedió el día anterior. Sin embargo, encuentra una solución a sus olvidos: anotar todo lo que sucede en una libreta.

Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kim Jae-won, un compañero tímido con problemas cardíacos. Este joven se convierte en su compañero de vida y descubren que el amor debe cultivarse todos los días. Estos personajes tienen una conexión profunda y nos acercan a su emocionante historia, llena de momentos únicos y olvidos en cada amanecer.

No te pierdas el tráiler de esta película Embed - Aunque Nuestro Amor Se Desvanezca Esta Noche - TRÁILER OFICIAL - Netflix Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche se acaba de estrenar y está dirigida por Kim Hye-young, una directora con experiencia en historias románticas. Pero lo especial de esta incorporación es que está adaptada a la novela más exitosa de Misaki Ichijo, aunque con un enfoque romántico que agrega sensibilidad y un toque moderno.