Netflix: el retorcido thriller que destroza el mito de la pareja perfecta

Descubrí en Netflix la película que redefine el suspenso y la sátira, explorando los vínculos tóxicos.

Netflix tiene en su catálogo La acompañante (Companion), una historia que empieza como el típico relato de suspenso con tintes románticos y termina descarrilando hacia un escenario perturbador, incómodo y adictivo. La película es ideal para el fin de semana.

Netflix: de qué se trata La trama de la película gira en torno a Iris, una joven en apariencia impecable que emprende este viaje de desconexión. Luego, la tensión se instala rápido en el ambiente cuando los hilos de su realidad empiezan a soltarse, dejando en evidencia que su identidad esconde capas mucho más oscuras de lo que todos creen.

Captura de pantalla 2026-05-19 085749 Un thriller imperdible. Fuente. Netflix.

A partir de esa ruptura, la producción se transforma en un vertiginoso viaje repleto de persecuciones, sorpresas argumentales y situaciones que rozan el absurdo. Lo que verdaderamente la desmarca de otros exponentes del género es su notable equilibrio: nunca suelta la mano del humor negro. Incluso cuando la violencia escala, ese tono satírico y punzante se mantiene firme, dotando a la obra de una identidad sumamente magnética.

El peso dramático y el ritmo de la película descansan sobre los hombros de Sophie Thatcher, quien entrega una gran actuación. Su personaje transita con maestría desde una aparente fragilidad contenida hasta tomar las riendas absolutas del relato.