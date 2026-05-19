Netflix: el retorcido thriller que destroza el mito de la pareja perfecta
Descubrí en Netflix la película que redefine el suspenso y la sátira, explorando los vínculos tóxicos.
Netflix tiene en su catálogo La acompañante (Companion), una historia que empieza como el típico relato de suspenso con tintes románticos y termina descarrilando hacia un escenario perturbador, incómodo y adictivo. La película es ideal para el fin de semana.
Netflix: de qué se trata
La trama de la película gira en torno a Iris, una joven en apariencia impecable que emprende este viaje de desconexión. Luego, la tensión se instala rápido en el ambiente cuando los hilos de su realidad empiezan a soltarse, dejando en evidencia que su identidad esconde capas mucho más oscuras de lo que todos creen.
A partir de esa ruptura, la producción se transforma en un vertiginoso viaje repleto de persecuciones, sorpresas argumentales y situaciones que rozan el absurdo. Lo que verdaderamente la desmarca de otros exponentes del género es su notable equilibrio: nunca suelta la mano del humor negro. Incluso cuando la violencia escala, ese tono satírico y punzante se mantiene firme, dotando a la obra de una identidad sumamente magnética.
El peso dramático y el ritmo de la película descansan sobre los hombros de Sophie Thatcher, quien entrega una gran actuación. Su personaje transita con maestría desde una aparente fragilidad contenida hasta tomar las riendas absolutas del relato.
Para la crítica, el gran acierto de la película es utilizar elementos de la ciencia ficción como un caballo de Troya para explorar las dinámicas de dominación.
Debajo de la pirotecnia del suspenso y la acción, late una sátira sumamente ácida sobre los vínculos tóxicos, la obsesión por el control ajeno y el mandato social de sostener las apariencias afectivas sin importar el costo humano.