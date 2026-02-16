En esta nota te contamos de qué trata la producción audiovisual en la que el actor brilla con su papel.

Netflix tiene diferentes propuestas audiovisuales en su extensa lista y una de ellas es una miniserie que es protagonizada nada más y nada menos que por el exitoso actor de Hollywood, Robert De Niro. Se trata de Día Cero, una producción verdaderamente impactante.

Tras un ciberataque sin precedentes que pone en jaque la seguridad global, el expresidente George Mullen (Robert De Niro) se ve obligado a volver del retiro. En un clima de tensión, paranoia y desinformación, Mullen tiene la tarea de liderar una comisión de riesgo para sacar a la luz toda la verdad.

Con un saldo alto de víctimas y el país sumido en un gran colapso, la investigación de Mullen se convierte en una verdadera carrera contra el tiempo. A medida que Mullen profundiza en los detalles del caso, descubre una serie de misterios que ponen en riesgo la estabilidad de la nación y lo llevan a cuestionar si la mayor amenaza proviene de una potencia extranjera o de un enemigo interno.

Así es la miniserie protagonizada por Robert De Niro que la rompe en Netflix Netflix: la miniserie protagonizada por Robert De Niro que es furor y es ideal para maratonear La serie explora temas como la fragilidad de la seguridad en la era digital, las consecuencias de la desinformación y el poder de las élites. Sin dudas, una miniserie que te mantendrá pegado al sillón y es ideal para maratonear durante estos días de descanso.