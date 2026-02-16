Netflix: la conmovedora miniserie de 4 episodios que es ideal para ver esta semana

En el streaming , donde cada semana aparecen estrenos que prometen ser “imperdibles”, siempre hay algún título que no está entre las tendencias y que vale la pena ver, o volver a ver. Ese es el caso de este drama histórico ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde los horrores de la guerra se mezclan con lo humano.

En Netflix se encuentra disponible La luz que no puedes ver (All the Light We Cannot See), la miniserie estrenada en 2023, que se basa en la celebrada novela de Anthony Doerr, ganadora del Premio Pulitzer. Su llegada a la plataforma no solo generó gran expectativa entre los lectores del libro, sino que rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

La historia nos presenta a Marie-Laure, una adolescente francesa ciega que debe abandonar París junto a su padre cuando las tropas nazis invaden la ciudad. Se refugian en Saint-Malo, una localidad costera que pronto también queda atrapada por la guerra. Allí, mientras el mundo se desmorona a su alrededor, intentan aferrarse a lo poco que todavía pueden controlar: los libros, los recuerdos y una voz que viaja por la radio.

En paralelo seguimos a Werner, un joven alemán con un talento excepcional para la ingeniería y las frecuencias radiales. Su habilidad lo lleva a ser reclutado por el régimen nazi, encargado de rastrear transmisiones ilegales. Werner no es un villano clásico, es un chico brillante atrapado en un sistema del cual no puede escapar.

Lo que hace especial a La luz que no puedes ver no es solo su contexto bélico, sino la forma en que conecta a estos dos personajes a través de algo tan invisible como poderoso: la voz. Sin entrar en spoilers, la serie construye un relato sobre cómo las decisiones más pequeñas pueden llegar a tener consecuencias enormes. Y donde, incluso en tiempos oscuros, alguien puede elegir hacer lo correcto.

La adaptación fue desarrollada por Shawn Levy, conocido por Stranger Things, quien apostó por una reconstrucción detallada de la Francia ocupada en medio de la guerra. La novela de Doerr, publicada en 2014, ya había conquistado a millones de lectores por su sensibilidad y su estructura fragmentada. Llevar eso a la pantalla no era tarea fácil, es por eso que la producción de Netflix optó por un enfoque más lineal, pero que mantiene el espíritu del libro.

Tráiler de la miniserie de Netflix

El elenco es otro gran acierto de esta miniserie. La joven no vidente Aria Mia Loberti hizo su debut actoral con el papel Marie-Laure, acompañada por Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc, su padre; Hugh Laurie suma presencia como el tío Etienne; y Louis Hofmann, conocido por la serie Dark, interpreta a Werner el joven alemán que es reclutado por los nazi.

La recepción crítica de la serie fue mayormente positiva. Si bien hubo algunas comparaciones inevitables con la novela, el público la acompañó y la llevó a posicionarse entre lo más visto de Netflix durante su estreno. Muchos fanáticos la elogiaron por su capacidad de emocionar sin caer en el golpe bajo.

Con solo 4 episodios, La luz que no puedes ver es un drama histórico de esos que se sienten reales y con un conflicto bien desarrollado. Con la dosis justa de drama y emotividad, es una buena opción para maratonear en Netflix.