Mike Tyson vs Floyd Mayweather: fecha y sede que sorprenden

Es real. Dos leyendas del boxeo vuelven al centro del escenario y el anuncio sacudió al deporte. Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. compartirán el ring en un evento que apunta a romper récords de audiencia. La sede elegida no es Las Vegas ni Nueva York. El plan mira hacia África y promete un espectáculo fuera de lo común.

Mike Tyson y Floyd Mayweather vuelven al ring La pelea sería una exhibición, no un combate oficial por título. Tyson, excampeón mundial de los pesados, tiene 59 años. Mayweather, invicto en 50 peleas profesionales, suma 49 años. El cruce genera debate. Para algunos es show puro. Para otros, un evento histórico.

mike tyson 3 El periodista especializado Mike Coppinger informó que la fecha prevista es el 25 de abril y que el escenario sería la República Democrática del Congo, en África. La elección no es casual. El continente busca posicionarse otra vez en el mapa grande del boxeo internacional.

África ya fue sede de un combate legendario en 1974, cuando Muhammad Ali enfrentó a George Foreman en Zaire. Ese antecedente alimenta la expectativa. Un duelo de figuras globales genera impacto turístico, contratos millonarios y transmisión a decenas de países.

mike tyson 2 Sin embargo, el clima oficial todavía es tibio. No hubo conferencia formal ni gira promocional extensa. Esa ausencia alimenta dudas. En el boxeo moderno, los anuncios suelen llegar con meses de campaña previa y acuerdos televisivos cerrados.