Mike Tyson vs Floyd Mayweather: fecha y sede que sorprenden
Duelo de leyendas: Mike Tyson ante Floyd Mayweather se suben al ring. Boxeo mundial atento. Fecha y sede final.
Es real. Dos leyendas del boxeo vuelven al centro del escenario y el anuncio sacudió al deporte. Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. compartirán el ring en un evento que apunta a romper récords de audiencia. La sede elegida no es Las Vegas ni Nueva York. El plan mira hacia África y promete un espectáculo fuera de lo común.
Mike Tyson y Floyd Mayweather vuelven al ring
La pelea sería una exhibición, no un combate oficial por título. Tyson, excampeón mundial de los pesados, tiene 59 años. Mayweather, invicto en 50 peleas profesionales, suma 49 años. El cruce genera debate. Para algunos es show puro. Para otros, un evento histórico.
Te Podría Interesar
El periodista especializado Mike Coppinger informó que la fecha prevista es el 25 de abril y que el escenario sería la República Democrática del Congo, en África. La elección no es casual. El continente busca posicionarse otra vez en el mapa grande del boxeo internacional.
África ya fue sede de un combate legendario en 1974, cuando Muhammad Ali enfrentó a George Foreman en Zaire. Ese antecedente alimenta la expectativa. Un duelo de figuras globales genera impacto turístico, contratos millonarios y transmisión a decenas de países.
Sin embargo, el clima oficial todavía es tibio. No hubo conferencia formal ni gira promocional extensa. Esa ausencia alimenta dudas. En el boxeo moderno, los anuncios suelen llegar con meses de campaña previa y acuerdos televisivos cerrados.
Tyson ya participó en exhibiciones recientes que vendieron millones en plataformas de pago. Mayweather hizo lo propio en combates de alto impacto mediático. Ambos saben convertir nostalgia en negocio. Las cifras de audiencia podrían superar varios millones de hogares conectados.
Más allá de críticas, el interés es alto. Dos estilos opuestos. Potencia contra defensa. Golpe feroz frente a técnica depurada. El atractivo está en la historia y en el morbo deportivo.