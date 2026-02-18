Esta serie de Netflix refleja una realidad que incomoda
Cuando perder el trabajo se vuelve una pesadilla en Netflix. Un juego corporativo que se sale de control.
El trabajo no siempre salva. En Netflix, una serie francesa pone el foco en el desempleo, la humillación laboral y la violencia del sistema corporativo. Un hombre expulsado del mercado que descubre que, cuando el trabajo desaparece, la dignidad también entra en juego.
Una serie sobre la dignidad
Recursos Inhumanos sigue a Alain Delambre, interpretado por Eric Cantona, un exdirector de recursos humanos que tras 25 años de carrera queda fuera del sistema. Sin ingresos estables, acepta empleos precarios que erosionan su identidad y su autoestima.
El golpe llega cuando una gran empresa lo convoca a una entrevista en un edificio lujoso. Todo parece que las cosas empiezan a andar bien. Sin embargo, pronto queda claro que el puesto no es para él. Lo que sigue es una prueba extrema: un juego de rol donde altos ejecutivos simulan un secuestro terrorista para evaluar reacciones bajo presión.
La ficción cruza el límite cuando el juego se vuelve real. Delambre toma el control y transforma la humillación en amenaza. A partir de ese punto, la serie deja de hablar solo de desempleo y expone el abuso de poder, la deshumanización del trabajo y la lógica cruel de ciertas corporaciones.