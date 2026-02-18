Netflix: nadie es inocente en este crimen dentro de una mansión

Un crimen, siete sospechosas y un encierro fatal en Netflix. Ideal para quienes disfrutan los enigmas cerrados.

En Netflix, un asesinato reúne a siete mujeres en una mansión aislada por la nieve. En este crimen nadie entra, ni nadie sale. Todas tienen algo que ocultar. La película mezcla tensión, humor negro y sospechas cruzadas en una cena de Nochebuena que termina en tragedia y preguntas incómodas.

Un crimen por resolver en Netflix 7 mujeres y un misterio arranca con el asesinato a puñaladas del patriarca de una familia poderosa. El cuerpo aparece en una habitación del primer piso mientras una tormenta bloquea cualquier salida. La escena remite al policial clásico, con encierro forzado y un grupo reducido de sospechosas.

La historia transcurre en una mansión a mediados del siglo pasado. No hay teléfonos, no hay ayuda externa, no hay escapatoria. Las siete mujeres no son iguales ni inocentes. Están la esposa, la suegra, la cuñada, las dos hijas, la amante y la mucama recién llegada. Todas guardan secretos, rencores y razones para odiar al hombre asesinado. El guion juega con esa ambigüedad todo el tiempo.