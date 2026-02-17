Esta película de terror de Netflix inquieta, pero no convence

Terror en Netflix: una casa maldita que no impacta. Esta película de miedo promete más de lo que da.

Embed - Trailer Netflix En Netflix, el terror promete con “La maldición renace”. La historia arranca en 2004, en Tokio. Fiona Landers, una enfermera de Estados Unidos, huye de una casa marcada por el horror y vuelve a Pensilvania. La maldición viaja con ella. Ese punto inicial conecta con la saga original y plantea una idea clara: el mal está.

La dirección de Nicolas Pesce apuesta por un tono policial. Hay escenas tensas, silencios largos y una atmósfera opresiva. El problema surge en el armado. Las historias se cruzan sin generar un golpe final fuerte. El miedo se diluye entre tantos saltos temporales.

netflix2 Andrea Riseborough sostiene gran parte del film. Su personaje transmite desgaste y obsesión. Demian Bichir es sinónimo de presencia, aunque con poco desarrollo. El elenco cumple.

La película dura menos de cien minutos y aun así se siente estirado. Los sustos llegan de forma esperada. El uso del sonido funciona. La puesta en escena también. Falta sorpresa. Falta una idea que cierre el círculo y deje huella.