Tesoro oculto: el paraíso de montaña con el cielo más estrellado del hemisferio sur para despedir el verano

En el sur de Mendoza hay un lugar ideal para visitar los últimos días de verano. Valle Hermoso es una gran opción para la desconexión total.

El calor del verano está empezando a ceder algunos días y los que buscan hacer una escapada deben saber que existe un lugar en el sur de Mendoza que parece sacado de una postal: Valle Hermoso, un paraíso en medio de la montaña.

Cómo llegar al paraíso en verano Está ubicado a 20 kilómetros de las Termas de los Molles y a 80 de la ciudad de Malargüe. Para llegar, hay que cruzar el centro de esquí Las Leñas, el camino de ripio asciende a tres mil metros sobre el nivel del mar en el mirador del valle donde se obtiene una vista panorámica. Se puede ver una laguna cristalina abrazada por montañas imponentes y picos que conservan rastros de nieve.

A diferencia de otros lugares turísticos, Valle Hermoso ofrece una experiencia de naturaleza virgen. Al no haber señal de teléfono, ni ruidos urbanos es el lugar ideal para la desconexión real.

La Laguna del Valle es el epicentro de las actividades. En sus aguas tranquilas se pueden realizar navegación, alquiler de botes y kayaks para recorrer el espejo de agua, pesca deportiva y también hay cabalgatas guiadas para explorar los arroyos.

valle Naturaleza y desconexión para el final del verano. El final de febrero y marzo es el mejor momento para conocer este paraíso de montaña por tres razones fundamentales: en el día el sol es radiante, pero no agobiante permitiendo realizar caminatas sin el calor extremo de enero. Además, los caminos de alta montaña están en mejores condiciones que con las primeras nevadas de otoño.