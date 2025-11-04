No las tires: cómo hacer una limpieza profunda de las cortinas del baño
Descubrí los mejores trucos de limpieza para dejar tus cortinas del baño como nuevas, sin moho ni manchas y con aroma fresco.
Las cortinas del baño suelen ser las primeras en mostrar el paso del tiempo. La humedad, el jabón y el vapor dejan marcas oscuras y manchas de moho que muchas veces parecen imposibles de quitar en una simple limpieza. Pero antes de reemplazarlas, vale la pena probar algunos trucos sencillos para devolverles su brillo y prolongar su vida útil.
Remojo milagroso: vinagre y bicarbonato
En un balde o la bañera, colocá agua caliente, una taza de vinagre blanco y media taza de bicarbonato de sodio. Sumergí la cortina durante una hora. Este combo elimina hongos y neutraliza olores. Luego, frotá suavemente las zonas más afectadas con una esponja o cepillo.
Te Podría Interesar
Limpieza fácil en el lavarropas
Si la etiqueta lo permite, una vez hecho esto, podés colocar la cortina junto con algunas toallas viejas que ayudan a desprender la suciedad. Agregá un chorro de vinagre en lugar de suavizante y lavá con agua tibia y un programa corto.
Secado al aire libre
Nada de secadora: el calor puede deformarla. Lo ideal es colgarla extendida al sol, que además actúa como desinfectante natural. Con estos cuidados, tus cortinas lucirán limpias, suaves y sin olor a humedad. Un mantenimiento cada dos o tres semanas bastará para que se vean como nuevas y evitar el gasto de reemplazarlas.