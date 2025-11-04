No las tires: cómo hacer una limpieza profunda de las cortinas del baño

Descubrí los mejores trucos de limpieza para dejar tus cortinas del baño como nuevas, sin moho ni manchas y con aroma fresco.

Adiós a la suciedad y el moho en las cortinas del baño con esta limpieza. Foto: Shutterstock

Las cortinas del baño suelen ser las primeras en mostrar el paso del tiempo. La humedad, el jabón y el vapor dejan marcas oscuras y manchas de moho que muchas veces parecen imposibles de quitar en una simple limpieza. Pero antes de reemplazarlas, vale la pena probar algunos trucos sencillos para devolverles su brillo y prolongar su vida útil.

Remojo milagroso: vinagre y bicarbonato En un balde o la bañera, colocá agua caliente, una taza de vinagre blanco y media taza de bicarbonato de sodio. Sumergí la cortina durante una hora. Este combo elimina hongos y neutraliza olores. Luego, frotá suavemente las zonas más afectadas con una esponja o cepillo.

Limpieza fácil en el lavarropas Si la etiqueta lo permite, una vez hecho esto, podés colocar la cortina junto con algunas toallas viejas que ayudan a desprender la suciedad. Agregá un chorro de vinagre en lugar de suavizante y lavá con agua tibia y un programa corto.