Ni vinagre ni bicarbonato: el truco definitivo para dejar la jarra eléctrica libre de sarro

Existe un producto amigable que es muy eficaz para combatir el sarro que se acumula. En este caso no se usará vinagre para la limpieza.

Muchas veces la jarra eléctrica con el uso diario se llena de sarro y por eso es necesario realizar una limpieza para que no afecte el sabor de las infusiones. Existe un truco casero y no es el clásico con vinagre.

Limpieza sin vinagre La limpieza con vinagre y bicarbonato de sodio se ha vuelto tendencia y la mayoría usa este dúo. Sin embargo, en este caso el ácido cítrico se posiciona como un ingrediente estrella para dejar la jarra eléctrica impecable. Una limpieza además respetuosa con el medio ambiente.

El ácido cítrico en este caso ofrece ventajas que son insuperables. Por un lado, no deja el aroma penetrante del vinagre y tiene un nivel de acidez que disuelve el carbonato de calcio de manera más rápida. Es un compuesto natural que está en los cítricos y es inofensivo para la salud y el entorno.

Gemini_Generated_Image_77rh7f77rh7f77rh Una limpieza sin vinagre es posible. Fuente: IA Gemini. Paso a paso El procedimiento es sencillo: se llena la jarra con agua hasta la mitad y se añaden dos cucharadas soperas de ácido cítrico en polvo. Se puede conseguir en dietéticas o tiendas de repostería.

Luego se enciende la jarra y se deja hervir. Dejar en reposo al menos veinte minutos y las incrustaciones se irán desprendiendo solas. Finalmente, vaciar la jarra y enjuagar con abundante agua fría.