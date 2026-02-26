¿Por qué deberías frotar jugo de limón en el tronco de tu limonero? El secreto de los expertos
Los que tienen un limonero deben saber que existe esta técnica con limón que es buena para alejar las plagas.
Tener un limonero en el hogar es algo que todos desean. Sin embargo, a veces hay que usar técnicas para ahuyentar las plagas. Existe un truco casero con jugo de limón que actúa como un escudo invisible contra los visitantes del frutal.
Limonero a salvo
La clave está en el método que permite desorientar a los insectos. El éxito de la técnica está en que se rompen los rastros químicos. Las hormigas se guían por las feromonas. El ácido cítrico elimina esas señales haciendo que se pierdan en el camino hacia la copa del árbol.
Por otra parte, la acidez del jugo crea una superficie hostil para las patas de los insectos caminadores.
Paso a paso
En primer lugar, se aconseja retirar las malezas, tierra o ramas bajas que toquen el suelo porque las hormigas usan los “puentes” alternativos. Luego se usará jugo de limón puro empapando un paño y frotando con firmeza en la base del tronco. Se debe crear un anillo de unos diez a quince centímetros de ancho.
Al tratarse de un producto natural el efecto se evapora o se lava con la lluvia, por eso se recomienda aplicar semanalmente o después de alguna tormenta.
Al usar este método se podrán consumir los limones con tranquilidad porque la fruta no tendrá residuos químicos. Además, no afecta a las abejas ni a otros polinizadores esenciales para el jardín. Un árbol que no lucha contra las plagas destina sus nutrientes a dar frutos más grandes y jugosos.
Por último, en casos de invasiones muy agresivas, se puede reforzar esta barrera colocando una cinta plástica alrededor del tronco antes de aplicar el jugo, para concentrar la humedad ácida en esa zona.