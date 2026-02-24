Adiós a las plagas en el limonero: el ingrediente casero que recomiendan rociar en las hojas
Un ingrediente casero puede ayudar a proteger el limonero de las plagas más comunes sin recurrir a productos químicos agresivos.
El limonero es uno de los árboles frutales más hermosos para cuidar, sin embargo, las plagas son un problema frecuente en sus frutos y hojas. Pulgones, cochinillas y arañitas rojas suelen instalarse en sus brotes debilitando la planta y afectando su producción.
Frente a este problema, hay un ingrediente de uso cotidiano en el hogar que puede ayudar a combatirlas de forma fácil. Se trata del jabón blanco o jabón neutro. Su acción no es tóxica para la planta, pero sí altera la membrana de los insectos pequeños, ayudando a eliminarlos sin recurrir a químicos agresivos.
Paso a paso: cómo aplicar la solución en el limonero
-
Rallar una cucharada de jabón blanco o usar jabón líquido neutro y diluirlo en un litro de agua tibia.
Colocar la mezcla en un pulverizador.
Rociar las hojas del limonero, especialmente en el envés donde se esconden las plagas.
Aplicar temprano en la mañana o al atardecer para evitar que el sol queme las hojas húmedas.
Repetir cada siete días hasta notar mejoras visibles.
Probar primero en una pequeña sección y esperar 24 horas para comprobar que no haya reacciones adversas.
Si la planta responde bien, continuar con el resto del follaje.
Este método casero es una alternativa económica y accesible para mantener el limonero saludable. Aunque no reemplaza tratamientos específicos en infestaciones severas, puede ser útil como medida preventiva o en casos leves, ayudando a conservar las hojas verdes y libres de insectos.