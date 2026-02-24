Presenta:

LIMONERO

Adiós a las plagas en el limonero: el ingrediente casero que recomiendan rociar en las hojas

Un ingrediente casero puede ayudar a proteger el limonero de las plagas más comunes sin recurrir a productos químicos agresivos.

Alejandro Llorente

Un limonero sano mantiene hojas firmes y de color verde intenso. Foto: Shutterstock

El limonero es uno de los árboles frutales más hermosos para cuidar, sin embargo, las plagas son un problema frecuente en sus frutos y hojas. Pulgones, cochinillas y arañitas rojas suelen instalarse en sus brotes debilitando la planta y afectando su producción.

Frente a este problema, hay un ingrediente de uso cotidiano en el hogar que puede ayudar a combatirlas de forma fácil. Se trata del jabón blanco o jabón neutro. Su acción no es tóxica para la planta, pero sí altera la membrana de los insectos pequeños, ayudando a eliminarlos sin recurrir a químicos agresivos.

JARDÍN El limonero es uno de los árboles frutales perennes que pueden cultivarse en macetas Foto: SHUTTERSTOCK
Las plagas suelen instalarse en las hojas tiernas del limonero. Foto: Shutterstock

Paso a paso: cómo aplicar la solución en el limonero

  • Rallar una cucharada de jabón blanco o usar jabón líquido neutro y diluirlo en un litro de agua tibia.

  • Colocar la mezcla en un pulverizador.

  • Rociar las hojas del limonero, especialmente en el envés donde se esconden las plagas.

  • Aplicar temprano en la mañana o al atardecer para evitar que el sol queme las hojas húmedas.

  • Repetir cada siete días hasta notar mejoras visibles.

  • Probar primero en una pequeña sección y esperar 24 horas para comprobar que no haya reacciones adversas.

  • Si la planta responde bien, continuar con el resto del follaje.

Este método casero es una alternativa económica y accesible para mantener el limonero saludable. Aunque no reemplaza tratamientos específicos en infestaciones severas, puede ser útil como medida preventiva o en casos leves, ayudando a conservar las hojas verdes y libres de insectos.

