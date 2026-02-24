Adiós a las plagas en el limonero: el ingrediente casero que recomiendan rociar en las hojas

Un ingrediente casero puede ayudar a proteger el limonero de las plagas más comunes sin recurrir a productos químicos agresivos.

Un limonero sano mantiene hojas firmes y de color verde intenso. Foto: Shutterstock

El limonero es uno de los árboles frutales más hermosos para cuidar, sin embargo, las plagas son un problema frecuente en sus frutos y hojas. Pulgones, cochinillas y arañitas rojas suelen instalarse en sus brotes debilitando la planta y afectando su producción.

Frente a este problema, hay un ingrediente de uso cotidiano en el hogar que puede ayudar a combatirlas de forma fácil. Se trata del jabón blanco o jabón neutro. Su acción no es tóxica para la planta, pero sí altera la membrana de los insectos pequeños, ayudando a eliminarlos sin recurrir a químicos agresivos.