Árbol limonero: por qué recomiendan ponerle palta como abono
La palta puede aportar múltiples minerales como potasio y fósforo al limonero: cómo aplicarlo en la tierra.
El árbol limonero es uno de los frutales más elegidos para patios y jardines por su resistencia y productividad. Sin embargo, para que crezca fuerte y dé frutos abundantes, necesita un suelo rico en nutrientes. En ese contexto, en el mundo de la jardinería comenzó a circular un consejo llamativo: usar restos de palta como abono casero.
Qué aporta la palta al limonero
La cáscara y el carozo de la palta contienen minerales como potasio, fósforo y pequeñas cantidades de nitrógeno, nutrientes esenciales para el desarrollo del limonero.
- Potasio: favorece la floración y mejora la calidad del fruto.
- Fósforo: fortalece las raíces y estimula el crecimiento.
- Materia orgánica: al descomponerse, mejora la estructura del suelo y su capacidad de retener humedad.
Si bien no reemplaza a un fertilizante específico para cítricos, la palta puede funcionar como complemento dentro de un esquema de abonado más completo.
Cómo usar la palta como abono
Para evitar malos olores o la aparición de insectos, no se recomienda colocar los restos enteros sobre la superficie. Lo ideal es:
- Cortar la cáscara en trozos pequeños o triturarla.
- Enterrarla a unos centímetros de profundidad, alrededor del árbol pero sin tocar directamente el tronco.
- Regar luego de aplicarla para favorecer su descomposición.
Otra alternativa es incorporar los restos de palta a una compostera y utilizar luego ese compost maduro como fertilizante natural para el limonero.
Beneficios y precauciones
El uso de residuos orgánicos como la palta ayuda a reducir desperdicios y enriquece el suelo de forma natural. No obstante, es importante no abusar de este método ni utilizar grandes cantidades en poco tiempo, ya que la descomposición excesiva puede alterar el equilibrio del sustrato.