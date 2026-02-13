Árbol limonero: por qué recomiendan ponerle palta como abono

La palta puede aportar múltiples minerales como potasio y fósforo al limonero: cómo aplicarlo en la tierra.

El árbol limonero es uno de los frutales más elegidos para patios y jardines por su resistencia y productividad. Sin embargo, para que crezca fuerte y dé frutos abundantes, necesita un suelo rico en nutrientes. En ese contexto, en el mundo de la jardinería comenzó a circular un consejo llamativo: usar restos de palta como abono casero.

Qué aporta la palta al limonero La cáscara y el carozo de la palta contienen minerales como potasio, fósforo y pequeñas cantidades de nitrógeno, nutrientes esenciales para el desarrollo del limonero.

Potasio: favorece la floración y mejora la calidad del fruto.

Fósforo: fortalece las raíces y estimula el crecimiento.

Materia orgánica: al descomponerse, mejora la estructura del suelo y su capacidad de retener humedad. Si bien no reemplaza a un fertilizante específico para cítricos, la palta puede funcionar como complemento dentro de un esquema de abonado más completo.

La cáscara de palta guarda decenas de propiedades y nutrientes que podemos aprovechar Foto: Shutterstock La cáscara de palta guarda decenas de propiedades y nutrientes que podemos aprovechar en el limonero. Foto: Shutterstock Cómo usar la palta como abono Para evitar malos olores o la aparición de insectos, no se recomienda colocar los restos enteros sobre la superficie. Lo ideal es:

Cortar la cáscara en trozos pequeños o triturarla.

Enterrarla a unos centímetros de profundidad, alrededor del árbol pero sin tocar directamente el tronco.

Regar luego de aplicarla para favorecer su descomposición. Otra alternativa es incorporar los restos de palta a una compostera y utilizar luego ese compost maduro como fertilizante natural para el limonero.