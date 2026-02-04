El "truco de los tres clavos": la técnica ancestral para que tu limonero estalle de frutos

Los que se dedican a la jardinería señalan que existe un truco conocido como “capado” que activa el instinto de supervivencia del limonero para forzar la floración. No muchos lo conocen, pero es sencillo y tiene buenos resultados en el tiempo.

Un limonero en el jardín es el sueño de muchas personas, pero se frustran cuando el árbol no da frutos. Los expertos en citricultura recurren a un método que es poco convencional: el estrés inducido mediante clavos.

Si bien suena extraño clavar en un tronco, esto tiene una base científica bastante sólida. Al insertar los clavos se genera una herida en el tejido vascular del árbol. Esa agresión dispara los mecanismos de defensa de la planta .

La manzanilla es el ingrediente clave para mantener tu limonero sano y sin plagas, te contamos cómo lograrlo Foto: Freepik

En concreto, el limonero interpretará que su vida está en peligro y como respuesta de supervivencia acelera el ciclo reproductivo para asegurar su descendencia. El resultado es la inducción de la floración que después derivará en la cosecha de los frutos.

Para que el truco funcione y no dañe a la planta se limpia la base podando las ramas que crecen cerca del suelo. Utilizar tres clavos de entre 8 y 10 centímetros esterilizados para no introducir bacterias en la madera.

Luego, se martilla los clavos en la base del tronco. Si es una planta robusta introducir unos 5 centímetros. Si es joven o delgada con dos o tres centímetros será suficiente. Los clavos deben estar solamente una semana.

Después de eso la planta necesitará un combustible para sanar y florecer. Para eso se puede abonar la tierra con estiércol de gallina, fertilizante nitrogenado o ceniza de madera que aporta calcio, potasio y magnesio para el crecimiento del fruto.

Luego de este trabajo el limonero debería mostrar señales de brotes nuevos y flores en un período corto.