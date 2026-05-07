Cómo cultivar un limonero en una taza, ideal para perfumar toda la casa

Cultivar un limonero en casa es posible y una gran idea para perfumar tus espacios.

Cultivar un limonero en una taza es una alternativa creativa y ecológica para quienes buscan sumar frescura y naturaleza a ambientes reducidos. Esta propuesta permite reutilizar recipientes cotidianos para transformar semillas de limón en plantas aromáticas que revitalizan el hogar.

Limonero en taza El proceso comienza con la selección de semillas de limón y un sustrato ligero. Para agilizar el proceso se aconseja sumergir las semillas en agua tibia entre dos y tres días para ablandar su capa exterior. Una vez que las semillas se hinchen o muestren los primeros signos de raíz, es el momento de pasarlas a la tierra.

flores limonero-shutterstock El aroma del limonero inundará todo el hogar.

Una vez listo eso, se introducen dos o tres semillas germinadas en la tierra húmeda, cubriéndolas con apenas un centímetro de sustrato sin presionar demasiado. Luego añadir piedras pequeñas en la superficie para darle un toque estético. El lugar ideal es un espacio con mucha luz natural.

La clave para que la planta prospere en un recipiente pequeño es la observación constante: por un lado, solo se debe regar cuando se nota que la parte superior de la tierra está seca evitando así que el agua se acumule en el fondo para no pudrir las raíces.