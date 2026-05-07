¿Blindaje? Para qué sirve y por qué recomiendan poner sal en las ventanas

Lograr tener una vivienda impecable es una primera línea de defensa contra las visitas no deseadas. Las hormigas son las invasoras más molestas y a veces con una limpieza básica no alcanza para frenarlas. Por suerte existe la sal .

Una de las soluciones más sencillas y económicas reside en el uso de la sal de mesa . La experta en limpieza , Eva Ruiz, recomendó colocar este ingrediente en el marco de las ventanas para crear un obstáculo efectivo.

La razón de este truco es biológica. La textura de la sal es extremadamente incómoda para las hormigas , interfiriendo directamente en su capacidad para desplazarse. Además, este método ayuda a repeler otros pequeños invasores, como ciertas arañas.

Los que buscan una solución más contundente pueden acudir a la sal gruesa y a la pimienta negra. La primera dificulta el paso, mientras que la segunda es un potente irritante.

Otra opción es el jugo de limón. Unas gotas del cítrico son claves para neutralizar los rastros químicos que las hormigas dejan para guiar a sus compañeras.

Por otro lado, si la barrera de sal no es suficiente, existen otros recursos caseros que aprovechan el olfato y el sistema digestivo de estos insectos. Se puede combinar bicarbonato de sodio con azúcar en partes iguales. Esta mezcla ayuda a desestabilizar la colonia y actúa internamente en el insecto y ayuda a desestabilizar a la colonia.

También se pueden usar plantas aromáticas o aceites de menta, laurel o lavanda en puntos de acceso y eso actuará como un repelente natural.