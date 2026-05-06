Fáciles de cuidar: las cinco verduras para plantar en el jardín que resisten al frío

Aunque el clima frío del otoño pueda parecer un obstáculo, es una estación perfecta para iniciar una huerta en el jardín .Muchas hortalizas prosperan con las temperaturas frescas. Existen algunas plantas infalibles para esta época y tener una hermosa huerta.

La clave para el éxito reside en elegir las especies correctas. Hay algunas verduras que toleran bien el clima fresco del otoño, crecen rápidamente y no requieren grandes extensiones de tierra.

Una de ellas es la lechuga. Su sistema radicular superficial la convierte en una candidata perfecta para macetas . Las primeras hojas salen a las pocas semanas y prefiere las temperaturas moderadas del otoño. Hay especies que resisten muy bien al frío.

Por su parte, la acelga es otra planta que tolera bien el frío y las heladas ligeras. Se pueden cortar las hojas exteriores a medida que crecen permitiendo que la planta siga produciendo.

La tercera opción es la espinaca que también aguanta muy bien el frío e incluso mejora el sabor con las primeras heladas. Se puede cultivar en canteros o macetas grandes, y se adapta tanto a la siembra directa como al trasplante.

La cuarta recomendada es el rabanito. Es uno de los cultivos más rápidos y en solo unas semanas estarán listos para las ensaladas. Se siembra directamente en la tierra o maceta, lo que simplifica su cultivo.

Por último, el brócoli es un cultivo tradicional de otoño y de invierno que resiste muy bien las bajas temperaturas. Requiere algo más de espacio que las opciones anteriores, pero se puede cultivar en cajones grandes o en un pequeño cantero en el patio.

Para asegurar el correcto crecimiento y salud de las plantas, es fundamental tener en cuenta dos aspectos clave, por un lado, deben tener buena luz natural y un riego moderado en los meses de frío.