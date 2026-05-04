El ritual del frasco con sal y vinagre detrás de la puerta: para qué sirve

En muchas casas, después de una reunión, una visita o incluso un encuentro breve, hay quienes repiten un gesto casi automático: colocar un frasco con sal y vinagre detrás de la puerta de entrada. Para algunos es una costumbre familiar, para otros un descubrimiento reciente que circula en redes sociales. Lo cierto es que este pequeño ritual se volvió cada vez más visible y despierta curiosidad. ¿Qué hay detrás de esta práctica?

La combinación de sal y vinagre no es nueva. Desde hace décadas -e incluso siglos- ambos elementos están asociados a prácticas de limpieza, tanto física como simbólica.

La sal, en distintas culturas, se vincula con la purificación. Se cree que tiene la capacidad de absorber energías negativas o densas. El vinagre, por su parte, se relaciona con la limpieza y la desinfección, pero también con la idea de neutralizar lo que no se ve. Juntos, forman una mezcla que muchas personas consideran capaz de “equilibrar” el ambiente de una casa.

El lugar no es casual. La puerta de entrada representa, simbólicamente, el límite entre el exterior y el interior del hogar.

Quienes practican este ritual sostienen que es allí donde se concentran las energías que ingresan con las visitas. Colocar el frasco en ese punto sería una forma de interceptar, filtrar o “limpiar” lo que quedó después de que alguien se fue. En algunos casos, incluso se deja el frasco durante varias horas o días, y luego se descarta el contenido.

Después de las visitas: el momento clave

El hábito suele activarse después de recibir personas en casa. No necesariamente tiene que ver con experiencias negativas: muchas veces se hace como una rutina preventiva.

Hay quienes lo aplican especialmente después de reuniones numerosas, encuentros intensos o situaciones donde se percibe cierta “carga” en el ambiente.

ritual (2) Algunos utilizan vinagre de manzana. (Imagen generada con IA).

Entre lo simbólico y lo emocional

Más allá de las creencias, este tipo de prácticas también tiene una dimensión emocional. Realizar un ritual -por simple que sea- puede generar sensación de control, orden o renovación.

En ese sentido, el frasco con sal y vinagre funciona como una acción concreta que marca un cierre: la visita terminó, la casa vuelve a su estado habitual.

¿Tiene un efecto real?

Desde una mirada científica, no hay evidencia que respalde la idea de que esta mezcla tenga efectos energéticos. Sin embargo, sí se reconoce que los rituales, en general, pueden tener impacto en el bienestar emocional. Es decir, más allá de lo que ocurra en el ambiente, lo que cambia muchas veces es la percepción de quien lo realiza.