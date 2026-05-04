¿Estuviste? Buscate en los Sociales de la Maratón Internacional de Mendoza en los portones del Parque

Un día espléndido se vivió este domingo en los Portones del Parque . El clima otoñal brindó el marco perfecto para que la Maratón Internacional de Mendoza alcanzara su clímax. Una multitud de mendocinos y turistas se congregó con una energía vibrante, transformando la espera en una verdadera fiesta en este evento deportivo que ya es un clásico.

El eco de los gritos de "¡Dale, vos podés!" se convirtió en la banda sonora de un domingo inolvidable. Cada corredor que asomaba tras el último tramo del recorrido era recibido por aplausos y una ovación de aquellos seres queridos que los esperaba en la llegada. La superación personal se hacía visible en cada rostro: desde los atletas de élite que recorrieron los 42 kilómetros desde Cacheuta hasta aquellos que celebraban su bautismo deportivo en las distancias más cortas de 4 y 10 km.

En ese rincón emblemático del Parque General San Martín , las barreras mentales y las preocupaciones cotidianas se disolvieron ante la inminencia de la meta. La Maratón Internacional de Mendoza demostró ser mucho más que una competencia de cronómetros; fue un espacio de catarsis donde cada participante enfrentó sus propios miedos. El esfuerzo físico extremo encontró su recompensa en la mirada de los familiares y amigos, cuya motivación fue el motor invisible que empujó a muchos a dar ese paso final cuando las piernas ya no respondían.

Las escenas de conexión humana generaron mucha emoción. Se multiplicaron los abrazos eternos, los llantos de desahogo y los gestos de solidaridad, con corredores exhaustos siendo sostenidos por sus seres queridos para cruzar la línea final. Esa fatiga visible en las facciones se transformaba, en apenas segundos, en una alegría radiante por haber cumplido el desafío propuesto, reafirmando que el deporte es, ante todo, una herramienta de transformación y orgullo para nuestra provincia.

MIM (12) Jaqueline, Lais 4km y Angelo desplegando la bandera del estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Foto: Diego Quiroga - MDZ

Pasado el medio día, la calma en la zona regresó de a poco tras la llegada de los últimos corredores, pero el espíritu de la MIM 2026 quedó grabado en el asfalto. Mendoza volvió a lucirse como anfitriona, combinando sus paisajes de montaña y viñedos con una calidez humana que cautivó a visitantes de todo el mundo. El evento cerró con la promesa implícita de un nuevo encuentro, dejando en claro que, en esta tierra de sol y buen vino, la meta es solo el comienzo de una nueva historia de superación personal.

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MIM (5) Isabela 10km, Victoria 21km y Pablo 42km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (6) Daniel Zorrilla 42km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (7) Josué Varela 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

Laura Fiochetta Laura Fiochetta es periodista en MDZ, lo dio todo en 10 km. Foto: Laura Fiochetta

MIM (8) Agustín Fornasari 21km y Romina Bello. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (9) Jennifer 21km, Ignacio 42km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (10) Benjamín 42 km, Matías 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (11) Claudia Vono 4 km, Erica 42 km, Elizangela 21 km, Bruno 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (13) Aldana, Jony, (42 km) Ale y Sol. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (14) Morena, Valeria Y Gabriel 4 km Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (15) Mauricio 42 km, Patricia y Rubén. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (16) Inés Bahamondes 21 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (17) Gonzalo 10 km, Nati, Santiago 21 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (18) Adela 21 km, Saul Vega segundo puesto general 10 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (19) Squad Buenos Aires, este equipazo hizo 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (20) Los brasileños Juliana y Carlos completaron los 42 km de la maratón. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (21) Lea 21km, Betina 4 km, Verónica 21 km ella sacó tercer puesto en la categoría 60 a 65 años, Diego 21km, Cecilia 21 km, vinieron desde Rafaela, Santa Fe. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (22) Valentina 4 km, Mariana 4 km, Cristian 21 km, Rocío 21km, Martin 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (23) Camilo vino desde Colombia por primera vez, hizo 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (24) Elena, Nacho 10 km y Melina. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (25) Soledad acompañó a Iván que hizo 21km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (26) Matías 42 km, Nacho 21 km, Nicanor 42 km. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (27) Jonathan 10 km, Gisela 10 km, Melisa 21km, Melisa B 21 km, Andrea 42 km, Bárbara 21 km, Paz 10 km. Este equipazo llamado "Tortugas" viajó desde Villa Mercedes, San Luis. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (28) Gastón 42 km, Eugenia 21 km, Marcos 42 km, Javier 42 km, Cecilia 21 km, Carina 10 km, Gonzalo 42km. Un grupo de amigos con muy buena onda que viajó desde Villa Allende, Córdoba. Ya estaban planeando tomar fernet en lugar de vino! Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (29) Matheus y Renata hicieron 42 km, una pareja de atletas con muy buena vibra que vino desde San Paulo, Brasil. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM (4) Rodrigo hizo 42km y posa junto a los amores de su vida. Foto: Diego Quiroga - MDZ

MIM 2026 (1) Alejandro, Eliana y Alexis, un grupo de amigos maratonistas. Foto: Diego Quiroga - MDZ