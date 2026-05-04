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Maratón Internacional de Mendoza

¿Estuviste? Buscate en los Sociales de la Maratón Internacional de Mendoza en los portones del Parque

Con un clima otoñal perfecto, la Maratón Internacional de Mendoza se vivió con mucha intensidad, abrazos y gritos de aliento en el ingreso principal del parque.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Mendoza se rindió ante los valientes de la MIM: emoción y gloria en la edición 2026.

Mendoza se rindió ante los valientes de la MIM: emoción y gloria en la edición 2026.

Foto: Diego Quiroga - MDZ

Un día espléndido se vivió este domingo en los Portones del Parque. El clima otoñal brindó el marco perfecto para que la Maratón Internacional de Mendoza alcanzara su clímax. Una multitud de mendocinos y turistas se congregó con una energía vibrante, transformando la espera en una verdadera fiesta en este evento deportivo que ya es un clásico.

El eco de los gritos de "¡Dale, vos podés!" se convirtió en la banda sonora de un domingo inolvidable. Cada corredor que asomaba tras el último tramo del recorrido era recibido por aplausos y una ovación de aquellos seres queridos que los esperaba en la llegada. La superación personal se hacía visible en cada rostro: desde los atletas de élite que recorrieron los 42 kilómetros desde Cacheuta hasta aquellos que celebraban su bautismo deportivo en las distancias más cortas de 4 y 10 km.

MIM (3)

La Maratón Internacional de Mendoza dejó muchas emociones en la edición 2026

En ese rincón emblemático del Parque General San Martín, las barreras mentales y las preocupaciones cotidianas se disolvieron ante la inminencia de la meta. La Maratón Internacional de Mendoza demostró ser mucho más que una competencia de cronómetros; fue un espacio de catarsis donde cada participante enfrentó sus propios miedos. El esfuerzo físico extremo encontró su recompensa en la mirada de los familiares y amigos, cuya motivación fue el motor invisible que empujó a muchos a dar ese paso final cuando las piernas ya no respondían.

Así se vivieron algunas llegadas en los Portones del Parque

Maratón Internacional de Mendoza

Las escenas de conexión humana generaron mucha emoción. Se multiplicaron los abrazos eternos, los llantos de desahogo y los gestos de solidaridad, con corredores exhaustos siendo sostenidos por sus seres queridos para cruzar la línea final. Esa fatiga visible en las facciones se transformaba, en apenas segundos, en una alegría radiante por haber cumplido el desafío propuesto, reafirmando que el deporte es, ante todo, una herramienta de transformación y orgullo para nuestra provincia.

MIM (12)
Jaqueline, Lais 4km y Angelo desplegando la bandera del estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Jaqueline, Lais 4km y Angelo desplegando la bandera del estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Pasado el medio día, la calma en la zona regresó de a poco tras la llegada de los últimos corredores, pero el espíritu de la MIM 2026 quedó grabado en el asfalto. Mendoza volvió a lucirse como anfitriona, combinando sus paisajes de montaña y viñedos con una calidez humana que cautivó a visitantes de todo el mundo. El evento cerró con la promesa implícita de un nuevo encuentro, dejando en claro que, en esta tierra de sol y buen vino, la meta es solo el comienzo de una nueva historia de superación personal.

Mirá la galería de fotos de este gran evento deportivo

MIM (5)
Isabela 10km, Victoria 21km y Pablo 42km.

Isabela 10km, Victoria 21km y Pablo 42km.

MIM (6)
Daniel Zorrilla 42km.

Daniel Zorrilla 42km.

MIM (7)
Josué Varela 42 km.

Josué Varela 42 km.

Laura Fiochetta
Laura Fiochetta es periodista en MDZ, lo dio todo en 10 km.

Laura Fiochetta es periodista en MDZ, lo dio todo en 10 km.

MIM (8)
Agustín Fornasari 21km y Romina Bello.

Agustín Fornasari 21km y Romina Bello.

MIM (9)
Jennifer 21km, Ignacio 42km.

Jennifer 21km, Ignacio 42km.

MIM (10)
Benjamín 42 km, Matías 42 km.

Benjamín 42 km, Matías 42 km.

MIM (11)
Claudia Vono 4 km, Erica 42 km, Elizangela 21 km, Bruno 42 km.

Claudia Vono 4 km, Erica 42 km, Elizangela 21 km, Bruno 42 km.

MIM (13)
Aldana, Jony, (42 km) Ale y Sol.

Aldana, Jony, (42 km) Ale y Sol.

MIM (14)
Morena, Valeria Y Gabriel 4 km

Morena, Valeria Y Gabriel 4 km

MIM (15)
Mauricio 42 km, Patricia y Rubén.

Mauricio 42 km, Patricia y Rubén.

MIM (16)
Inés Bahamondes 21 km.

Inés Bahamondes 21 km.

MIM (17)
Gonzalo 10 km, Nati, Santiago 21 km.

Gonzalo 10 km, Nati, Santiago 21 km.

MIM (18)
Adela 21 km, Saul Vega segundo puesto general 10 km.

Adela 21 km, Saul Vega segundo puesto general 10 km.

MIM (19)
Squad Buenos Aires, este equipazo hizo 42 km.

Squad Buenos Aires, este equipazo hizo 42 km.

MIM (20)
Los brasileños Juliana y Carlos completaron los 42 km de la maratón.

Los brasileños Juliana y Carlos completaron los 42 km de la maratón.

MIM (21)
Lea 21km, Betina 4 km, Verónica 21 km ella sacó tercer puesto en la categoría 60 a 65 años, Diego 21km, Cecilia 21 km, vinieron desde Rafaela, Santa Fe.

Lea 21km, Betina 4 km, Verónica 21 km ella sacó tercer puesto en la categoría 60 a 65 años, Diego 21km, Cecilia 21 km, vinieron desde Rafaela, Santa Fe.

MIM (22)
Valentina 4 km, Mariana 4 km, Cristian 21 km, Rocío 21km, Martin 42 km.

Valentina 4 km, Mariana 4 km, Cristian 21 km, Rocío 21km, Martin 42 km.

MIM (23)
Camilo vino desde Colombia por primera vez, hizo 42 km.

Camilo vino desde Colombia por primera vez, hizo 42 km.

MIM (24)
Elena, Nacho 10 km y Melina.

Elena, Nacho 10 km y Melina.

MIM (25)
Soledad acompañó a Iván que hizo 21km.

Soledad acompañó a Iván que hizo 21km.

MIM (26)
Matías 42 km, Nacho 21 km, Nicanor 42 km.

Matías 42 km, Nacho 21 km, Nicanor 42 km.

MIM (27)
Jonathan 10 km, Gisela 10 km, Melisa 21km, Melisa B 21 km, Andrea 42 km, Bárbara 21 km, Paz 10 km. Este equipazo llamado

Jonathan 10 km, Gisela 10 km, Melisa 21km, Melisa B 21 km, Andrea 42 km, Bárbara 21 km, Paz 10 km. Este equipazo llamado "Tortugas" viajó desde Villa Mercedes, San Luis.

MIM (28)
Gastón 42 km, Eugenia 21 km, Marcos 42 km, Javier 42 km, Cecilia 21 km, Carina 10 km, Gonzalo 42km. Un grupo de amigos con muy buena onda que viajó desde Villa Allende, Córdoba. Ya estaban planeando tomar fernet en lugar de vino!

Gastón 42 km, Eugenia 21 km, Marcos 42 km, Javier 42 km, Cecilia 21 km, Carina 10 km, Gonzalo 42km. Un grupo de amigos con muy buena onda que viajó desde Villa Allende, Córdoba. Ya estaban planeando tomar fernet en lugar de vino!

MIM (29)
Matheus y Renata hicieron 42 km, una pareja de atletas con muy buena vibra que vino desde San Paulo, Brasil.

Matheus y Renata hicieron 42 km, una pareja de atletas con muy buena vibra que vino desde San Paulo, Brasil.

MIM (4)
Rodrigo hizo 42km y posa junto a los amores de su vida.

Rodrigo hizo 42km y posa junto a los amores de su vida.

MIM 2026 (1)
Alejandro, Eliana y Alexis, un grupo de amigos maratonistas.

Alejandro, Eliana y Alexis, un grupo de amigos maratonistas.

MIM (2)
Cristian hizo 42 km y fue acompañado por Ema, León y Celina.

Cristian hizo 42 km y fue acompañado por Ema, León y Celina.

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