Todos los ganadores de premios en la "Gran noche del Vino Argentino"

En una ceremonia que reflejó el prestigio y la vitalidad de la industria nacional, se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Winexplorers 2026 . El evento, realizado en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, se ha instalado definitivamente como "la gran noche del vino argentino".

Es que fue una velada en donde referentes de la vitivinicultura de Argentina, como bodegueros, enólogos, sommeliers, chefs, periodistas y autoridades, celebraron la excelencia de nuestra Bebida Nacional.

La gala, que este año alcanzó un nuevo estatus institucional al ser declarada Marca País Argentina , destacó por su estándar de producción internacional. Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorers fue otorgado a la bodega Catena Zapata , mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público . El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines , y el Premio a la Trayectoria honró al Ing. Alberto Arizu . Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo , Diana Fornasero como Mejor Enóloga , y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina .

La apertura oficial del evento estuvo a cargo de Hernán Lombardi , Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó la importancia de la ciudad como vidriera federal del talento vitivinícola y gastronómico.

Uno de los puntos altos de la noche fue la intervención de Nacho Gauna , Director de Winexplorers, quien sorprendió a los presentes con un anuncio que marca un nuevo hito en la comunicación del sector: la creación de la primera edición del Festival Winexplorers . Este evento nace con la ambición de ser el festival de vinos y gastronomía más importante del país, funcionando como un espacio de innovación y encuentro para la industria y los consumidores.

Jurados del mundo del vino de todo el país

El Jurado 2026 La rigurosidad técnica de los premios estuvo garantizada por un jurado de 38 especialistas de renombre nacional. El Board de los premios estuvo liderado por Fabricio Portelli como Presidente del Jurado, acompañado por un comité integrado por Andrés Rosberg, Aldo Graziani, Marcela Rienzo y Nacho Gauna.

La velada incluyó una deslumbrante Red Carpet conducida por Sol Tony y Sofía Maglione, y la entrega de premios bajo la conducción de Maia Chacra y Bebe Contepomi, transmitida íntegramente en vivo por el canal de streaming de Winexplorers en Youtube.

Respaldo institucional y presencia federal

La apertura oficial estuvo a cargo del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, quien ofició de anfitrión por la Ciudad de Buenos Aires y destacó la relevancia de este premio para la promoción de la industria. Lo acompañó el Subsecretario de Políticas Productivas de la Ciudad, Nahuel Celerier.

El carácter federal de los premios se vio reflejado en la asistencia de altos representantes de las provincias productoras. Desde la provincia de Mendoza, asistió el Ministro de Producción, Lic. Rodolfo Vargas Arizu. Por su parte, la provincia de Jujuy contó con una nutrida delegación encabezada por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, la Diputada Provincial, Dra. Patricia Ríos, y el Secretario de Vitivinicultura, Ing. Rodrigo Corbalán.

Apoyo internacional y Marca País

La distinción de Marca País Argentina estuvo representada por su Director de Competitividad, Guido Gattari, y por Ludmila Olijnyk, del área de Comunicación del organismo. Asimismo, el prestigio internacional de la vitivinicultura argentina convocó a importantes representantes del cuerpo diplomático, entre ellos: Chase McCrath, Agregado de Asuntos Agrícolas de la Embajada de los Estados Unidos. Camila Aviña (Jefa de Cancillería) y Ana Karen Sánchez (Agregada Comercial) por la Embajada de México. Alfredo Fierro (Agregado Comercial) y Fernanda Casas por la Embajada del Reino Unido.

Los jurados

El cuerpo completo de jurados estuvo conformado por (en orden alfabético): Aldo Graziani, Alejandro Iglesias, Andres Rosberg, Camilo De Lillo, Carlos Joseph, Cayetana Vidal, Daiana Giraldi, Eugenio Maestri, Fabricio Portelli, Federico Croce, Fernando Musumeci, Ignacio Borrás, Joaquín Hidalgo, Joe Fernández, Ludovico De Biaggi, Maia Chacra, Marcela Rienzo, Marcelo Chocarro, María De Michelis, Mariana Gil Juncal, Mariano Javier Fresco, Mario Angel Ramos, Marisol de la Fuente, Mauricio Llaver, Mona Gallosi, Nacho Gauna, Natalia Torres, Oscar Pinco, Pablo Pérez Delgado, Pablo Pignatta, Pietro Sorba, Ramiro Ferreri, Rodolfo Reich, Sabrina Cuculiansky, Sebastián Ríos, Sofía Maglione, Sol Tony y Teresa García Santillán.

La lista de los ganadores de los premios Winexplorers 2026

Gran Premio Winexplorers

Catena Zapata (Ganador)

(Pablo Naumann) - Gran premio winexplorers - Catena Zapata (Pablo Naumann) - Gran premio winexplorers - Catena Zapata

Bodega del año – Premio voto del público.

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Bemberg Estate Wines

Bodegas Salentein

Catena Zapata

Luigi Bosca

Mil Suelos

Moët Hennesy Argentina

Ribera del Cuarzo - (Ganador)

Zuccardi Valle de Uco

(Ribera del cuarzo) - Bodega del año – Premios del público.JPG Premio del público a la bodega del año para Ribera del Cuarzo.

Mejor Malbec

As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines. (Ganador)

Piedra Infinita 2021 - Zuccardi Valle de Uco

La Linterna Malbec El Tomillo 2021 - Bemberg Estate Wines

Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021 – Terrazas de los Andes

Teho Malbec Les Velours 2020 - Mil Suelos

Viñas Extremas Malbec de Los Chacayes 2021 - Riccitelli Wines

Mejor Bodega Insignia

Zuccardi Valle de Uco - (Ganador)

Bodegas Bianchi

Luigi Bosca

Catena Zapata

Bodegas Salentein

Trapiche

(Jose Zuccardi) Mejor bodega insignia (Jose Zuccardi) Mejor bodega insignia

Mejor Bodega Pequeña / Productor

Ribera del Cuarzo - (Ganador)

Bodega El Bayeh

Bemberg Estate Wines

Raquis

Otronia - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Los Dragones

(Felipe Menendez) Mejor Bodega Pequeña _ Productor - Ribera del cuarzo (Felipe Menendez) Mejor Bodega Pequeña _ Productor - Ribera del cuarzo

Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor

Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines - (Ganador)

Mariano Di Paola - Rutini Wines

Daniel Pi - Bemberg Estate Wines

Alejandro "Colo" Sejanovich - Mil Suelos

Federico Gambetta - Altos Las Hormigas

Jorge Cabeza - Bodegas Salentein

(Helena Maza) Mejor Enólogo _ Hacedor _ Viticultor - Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines Helena Maza, esposa de Nicolás Catena Zapata, recibió el premio para Alejandro Vigil, elegido Mejor Enólogo - Hacedor - Viticultor por Catena Zapata y El Enemigo Wines

Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora

Diana Fornasero - Viña Cobos - (Ganador)

Paula González - Antigal Winery

Victoria Brond - Guardianes de la Naturaleza

Ana Paula Bartolucci – Bodega Chandon

Agustina Hanna - Ruca Malen

Andrea Ferreyra - La Celia

(Diana Fornasero ) - Mejor Enóloga _ Hacedora _ Viticultora (Diana Fornasero, Viña Cobos ) - Mejor Enóloga - Hacedora - Viticultora

Bodeguero/a del año

Laura Catena - Catena Zapata - (Ganador)

Alberto Arizu (h) - Luigi Bosca

Alejandro Bulgheroni - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Christoph Ehrbar - Colomé

Paul Hobbs - Viña Cobos

François Lurton - Piedra Negra

(Helena Maza) - Bodeguero_a del año - Laura Catena - Catena Zapata Helena Maza recibió el premio a Bodeguero/a del año para Laura Catena, su hija.

Premio a la Trayectoria

Ing. Alberto Arizu

(Ing. Alberto Arizu) - Premio a la Trayectoria - Luigi Bosca_ Un prócer del vino argentino: el Ing. Alberto Arizu, premio a la trayectoria.

Mejor Vino Tinto (no Malbec)

Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes - (Ganador)

Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca

Nicolás Catena Zapata 2021 - Catena Zapata

Pulenta Gran Cabernet Franc 2022 - Pulenta Estate

Cobos Volturno 2021 - Viña Cobos

Domaine Nico Le Paradis 2020 - Domaine Nico

Mejor Vino Blanco

Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata - (Ganador)

Filos Chardonnay 2024 - Luigi Bosca

Zuccardi Fósil 2023 Zuccardi - Valle de Uco

Riccitelli Old Vines Semillón 2023 -Riccitelli Wines

Vivo o Muerto La Verdad Chardonnay 2021 - Mil Suelos

Susana Balbo Signature Blanco de Gualtallary 2022 - Susana Balbo

(Pablo Naumann) Mejor Vino Blanco - Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata Pablo Naumann también recogió el premio a Mejor Vino Blanco - Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata

Mejor Vino Espumoso

Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher - (Ganador)

Baron B Heritage 005 – Bodega Chandon

Rutini Apartado Nature - Rutini Wines

Cruzat Single Vineyard Finca la Dama Extra Brut - Cruzat

Otronia Brut Chardonnay - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Progenie Nature - Bodega Vistalba

(Miguel Weiskind) - Mejor vino espumoso. - Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher Miguel Weiskind, responsable de prensa de Rosell Boher, recibió el premio a Mejor vino espumoso. - Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020.

Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural

Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo - (Ganador)

Breva Sauvignon Blanc 2024 - Alpamanta

Vortex Malbec 2022 - Matías Michelini

Artesano Nasella Chardonnay 2022 - Viña Artesano

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2023 - Escorihuela Gascón

Altos Las Hormigas Meteora 2022 - Altos Las Hormigas

(Sarina Porro) - Mejor Vino Orgánico _ Biodinámico _ Natural - Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo_ Sarina Porro recogió el galardón a Mejor Vino Orgánico - Biodinámico - Natural - Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo

Lanzamiento del año

Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca - (Ganador)

Saint Felicien Cabernet Sauvignon 2023 - 60 Cosechas - Catena Zapata

Viña Artesano - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Rosaura - Escorihuela Gascón

Pascual Toso 135 Aniversario - Pascual Toso

Trivento Golden Reserve Malbec DOC 2022 - Trivento

(Alberto Arizu) - Lanzamiento del año - Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca Alberto Arizu también se llevó el premio al Lanzamiento del año - Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca

Mejor Restaurante de Argentina

Aramburu - (Ganador)

Ultramarinos

El Papagayo

Julia

Don Julio

Crizia

(James Still) - Mejor restaurante de argentina - Aramburu James Still - Mejor restaurante de argentina - Aramburu

Mejor vino de Mendoza

Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis - (Ganador)

Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022 - Catena Zapata

Walter Bressia Grand Rouge 2019 - Familia Bressia

Paraíso 2022 - Luigi Bosca

Trapiche Iscay Malbec - Cabernet Franc 2022 - Trapiche

Piedra Infinita Gravascal 2021 - Zuccardi Valle de Uco

(Ariel Nuñez Porolli) )Mejor vino de Mendoza - Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis (Ariel Nuñez Porolli) )Mejor vino de Mendoza - Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis

Mejor vino del NOA

El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy - (Ganador)

Cielo Arriba 2021 - Huichaira - Jujuy

La Linterna Cabernet Sauvignon 2021 - Bemberg Estate Wines - Salta

Altiplano 2022 - Paco Puga y Familia - Salta

Lavaque Criolla Chica Hualfín 2023 - Lavaque - Catamarca

El Esteco Partida Limitada Malbec 2022 - El Esteco - Catamarca

(Rocio Mansur y Tomas Sampere) - Mejor vino del NOA - El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy (Rocio Mansur y Tomas Sampere) - Mejor vino del NOA - El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy

Mejor vino de CENTRO

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan - (Ganador)

Costa & Pampa Albariño 2024 - Trapiche Costa & Pampa - Prov. Buenos Aires

Clos del Molle Ingrato Syrah 2019 - Achala Wines - Córdoba

Cara Sur Parcela La Totora 2022 - Cara Sur - San Juan

Vórtice Sauvignon Blanc 2023 - Estancia Las Cañitas - Córdoba

Los Dragones Pasto Blanco Torrontés 2023 - Los Dragones - San Juan

(Matias Bauza Moreno) Mejor vino de centro - Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan (Matias Bauza Moreno) Mejor vino de centro - Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan

Mejor Vino de PATAGONIA

Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut - (Ganador)

Barzi Canale Pinot Noir 2024 - Humberto Canale - Río Negro

Surpina Blend de Historias 2021 - Bodega Del Fin del Mundo - Neuquén

Ribera del Cuarzo Parcela Única 2021 - Ribera del Cuarzo - Río Negro

Familia Miras Merlot 2020 - Miras - Río Negro

Treinta y Dos Pinot Noir 2024 - Bodega Chacra - Río Negro

(Diego Bulgheroni) Mejor vino de la patagonia - Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - ChubutJPG (Diego Bulgheroni) Mejor vino de la patagonia - Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut

Mejor Etiqueta de Vino

Universo Paralelo - Bodegas López - (Ganador)

Don Nicanor - Nieto Senetiner

Abismo Malbec - Bodega Xumek

Finca Viñavida Bien Nacido - Finca Viña Vida

Ver Sacrum Diez Mil Violetas Mil Colorados - Ver Sacrum

Clos de la Corzuela Audaz - Achala Wines

(Nacho Lopez) - Mejor Etiqueta de Vino - Bodegas Lopez_ (Ignacio López recogió el premio a Mejor Etiqueta de Vino, por Universo Paralelo - Bodegas López

Mejor Línea de Vinos

Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos - (Ganador)

Gran Enemigo - El Enemigo Wines

Cornelie Pinot Noir - Bodegas Salentein

Terrazas de los Andes Parcels - Terrazas de los Andes

Rutini Antología - Rutini Wines

Pequeñas Producciones - Escorihuela Gascón

(Martin Chiara) - Mejor Línea de Vinos - Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos_ (Martin Chiara) - Mejor Línea de Vinos - Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos

Mejor Vermut (prod nacional)

La Fuerza Sideral - (Ganador)

Cantieri Navale Bianco

Lunfa

Vermouth Alfonsina Rosé

Giovannoni Rosso de Mayo

Astral

(Agustin Camps) - Mejor Vermut - La Fuerza Sideral (Agustin Camps) - Mejor Vermut - La Fuerza Sideral

Mejor Destilado (prod nacional)

Grappa Bressia - (Ganador)

Casanegra Andes Single Malt

Bosque Craft Gin

Gin Principe de los Apóstoles Membrillo

Pisco Calavera

(Walter Bressia) - Mejor Destilado (prod nacional) - Grappa Bressia (Walter Bressia) - Mejor Destilado (producción nacional) - Grappa Bressia

Mejor Viñedo

Viña Única del Monasterio - Per Se - (Ganador)

Adrianna Vineyards - Catena Zapata

Cheval des Andes - Cheval des Andes

Agua de Las Jarillas - Zuccardi Valle de Uco

Achala Bodega Exótica - Achala Wines

Jardín de Hormigas - Altos Las Hormigas

(David Bonomi) - Mejor Viñedo - Viña Única del Monasterio - Per Se (David Bonomi) - Mejor Viñedo - Viña Única del Monasterio - Per Se

Bodega Sustentable del año

Bodega Santa Julia - (Ganador)

Alpamanta

Domaine Bousquet

Bodega Argento - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards

Colomé

Terrazas de los Andes

(Jose Zuccardi) Bodega Sustentable del año - Bodega Santa julia (Jose Zuccardi) Bodega Sustentable del año - Bodega Santa julia

Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega

Bodega Yanay - (Ganador)

Cittanina

Mabellini Wines

Marantiqua

Descendientes de Viticultores

Coincidir

(Ulises Fontana) - Mejor Nuevo Emprendimiento _ Bodega - Bodega Yanay_ (Ulises Fontana) - Mejor nuevo emprendimiento - Bodega Yanay

Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación

Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo - (Ganador)

Victoria Pons - Crowdfarming

Agustín Silva - Domaine EdeM

Ulises Fontana - Bodega Yanay

Tomás Sampere - Bodega El Bayeh

Paula Michelini - Descendientes de Viticultores

(Eugenia Herrera) - Enólogo_a Hacedor_a Viticultor_a Revelación - Ribera del Cuarzo Eugenia Herrera, de Ribera del Cuarzo, se llevó el premio a enóloga y hacedora de vinos Revelación

Mejor Restaurante de Bodega

5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers - (Ganador)

Angélica Cocina Maestra - Catena Zapata

Casa Vigil - El Enemigo Wines

Zonda. Cocina de Paisaje - Lagarde

Piedra Infinita - Zuccardi Valle de Uco

Ruca Malén - Ruca Malen

(Hector Durigutti) - Mejor Restaurante de Bodega - 5 Suelos . Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers_ El premio al mejor restaurante de bodegas fue para 5 Suelos, Cocina de Finca - de Durigutti winemakers

Mejor Propuesta de Enoturismo

Susana Balbo Unique Stay - (Ganador)

Bodegas Bianchi

Bodegas Salentein

Bodega Santa Julia

The Vines of Mendoza

Casa de Uco

Mejor ruta del vino

La Quebrada de Humahuaca - Jujuy - (Ganador)

Cafayate - Salta

Las Compuertas - Mendoza

Los Chacayes - Mendoza

Valle de Traslasierra - Córdoba

Valle de Famatina - La Rioja

Restaurante Revelación de Argentina

Ness - (Ganador)

Presencia

Bravado

Mambo

Trocca

Proyecto Pescado

(Bertil Tottenborg y Esteban Cigliutti) Restaurante Revelación de Argentina - Ness Bertil Tottenborg y Esteban Cigliutti recibieron el premio por Ness.

Mejor Evento de Vinos

Premium Tasting - (Ganador)

Chachingo Wine Fair

Encuentro Federal - Bodega Gamboa

Chandon Home Experience By Argenta - Bodega Chandon

Dante Blends - Dante Robino

Jazz'n Chacayes

Restaurante con Mejor Carta de Vinos

Anchoita - (Ganador)

Don Julio

Gran Bar Danzon

Oviedo

Trescha

Nika Club Omakase

Mejor Sommelier de Restaurante

Delvis Huck - Casa Cavia - (Ganador)

Martín Bruno - Don Julio

Camila Torta - Azafrán

Maximiliano Marcelo Pérez - Faena

Valeria Mortara - Anchoita

James Still - Aramburu

(Delvis Huck) - Mejor Sommelier de Restaurante_ Delvis Huck, con el galardón a mejor sommelier.

Región Vitivinícola del año

DOC Luján de Cuyo - Mendoza - (Ganador)

Los Chacayes - Mendoza

Gualtallary - Mendoza

Quebrada de Humahuaca - Jujuy

Alto Valle Río Negro - Río Negro

Paraje Altamira - Mendoza

Región Vitivinícola Emergente

Barreal - San Juan - (Ganador)

Valle de Traslasierra - Córdoba

Trevelin - Chubut

Valles Templados - Jujuy

Provincia de Buenos Aires

Valle de Calamuchita - Córdoba

Vino y Música

Akasha (Pedro Aznar) - Crowdfarming - (Ganador)

Tan Solo (Andrés Ciro Martínez y Andrés Vignone)

Cielo y Tierra (Gustavo Santaolalla) - Bodega Cielo y Tierra

Bebe Vinos (Bebe Contepomi) - Crowdfarming

Mi Vida Loca (Auténticos Decadentes) - Viña Las Perdices