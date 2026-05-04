Todos los ganadores de premios en la "Gran noche del Vino Argentino"
Así definieron a la gala de los Premios Winexplorers, que se posiciona como el más rutilante evento de vinos a nivel nacional. En la nota, fotos y ganadores.
En una ceremonia que reflejó el prestigio y la vitalidad de la industria nacional, se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Winexplorers 2026. El evento, realizado en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, se ha instalado definitivamente como "la gran noche del vino argentino".
Es que fue una velada en donde referentes de la vitivinicultura de Argentina, como bodegueros, enólogos, sommeliers, chefs, periodistas y autoridades, celebraron la excelencia de nuestra Bebida Nacional.
La gala, que este año alcanzó un nuevo estatus institucional al ser declarada Marca País Argentina, destacó por su estándar de producción internacional. Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorers fue otorgado a la bodega Catena Zapata, mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público. El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, y el Premio a la Trayectoria honró al Ing. Alberto Arizu. Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo, Diana Fornasero como Mejor Enóloga, y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina.
La apertura oficial del evento estuvo a cargo de Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó la importancia de la ciudad como vidriera federal del talento vitivinícola y gastronómico.
Uno de los puntos altos de la noche fue la intervención de Nacho Gauna, Director de Winexplorers, quien sorprendió a los presentes con un anuncio que marca un nuevo hito en la comunicación del sector: la creación de la primera edición del Festival Winexplorers. Este evento nace con la ambición de ser el festival de vinos y gastronomía más importante del país, funcionando como un espacio de innovación y encuentro para la industria y los consumidores.
Jurados del mundo del vino de todo el país
El Jurado 2026 La rigurosidad técnica de los premios estuvo garantizada por un jurado de 38 especialistas de renombre nacional. El Board de los premios estuvo liderado por Fabricio Portelli como Presidente del Jurado, acompañado por un comité integrado por Andrés Rosberg, Aldo Graziani, Marcela Rienzo y Nacho Gauna.
La velada incluyó una deslumbrante Red Carpet conducida por Sol Tony y Sofía Maglione, y la entrega de premios bajo la conducción de Maia Chacra y Bebe Contepomi, transmitida íntegramente en vivo por el canal de streaming de Winexplorers en Youtube.
Respaldo institucional y presencia federal
La apertura oficial estuvo a cargo del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, quien ofició de anfitrión por la Ciudad de Buenos Aires y destacó la relevancia de este premio para la promoción de la industria. Lo acompañó el Subsecretario de Políticas Productivas de la Ciudad, Nahuel Celerier.
El carácter federal de los premios se vio reflejado en la asistencia de altos representantes de las provincias productoras. Desde la provincia de Mendoza, asistió el Ministro de Producción, Lic. Rodolfo Vargas Arizu. Por su parte, la provincia de Jujuy contó con una nutrida delegación encabezada por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, la Diputada Provincial, Dra. Patricia Ríos, y el Secretario de Vitivinicultura, Ing. Rodrigo Corbalán.
Apoyo internacional y Marca País
La distinción de Marca País Argentina estuvo representada por su Director de Competitividad, Guido Gattari, y por Ludmila Olijnyk, del área de Comunicación del organismo. Asimismo, el prestigio internacional de la vitivinicultura argentina convocó a importantes representantes del cuerpo diplomático, entre ellos: Chase McCrath, Agregado de Asuntos Agrícolas de la Embajada de los Estados Unidos. Camila Aviña (Jefa de Cancillería) y Ana Karen Sánchez (Agregada Comercial) por la Embajada de México. Alfredo Fierro (Agregado Comercial) y Fernanda Casas por la Embajada del Reino Unido.
Los jurados
El cuerpo completo de jurados estuvo conformado por (en orden alfabético): Aldo Graziani, Alejandro Iglesias, Andres Rosberg, Camilo De Lillo, Carlos Joseph, Cayetana Vidal, Daiana Giraldi, Eugenio Maestri, Fabricio Portelli, Federico Croce, Fernando Musumeci, Ignacio Borrás, Joaquín Hidalgo, Joe Fernández, Ludovico De Biaggi, Maia Chacra, Marcela Rienzo, Marcelo Chocarro, María De Michelis, Mariana Gil Juncal, Mariano Javier Fresco, Mario Angel Ramos, Marisol de la Fuente, Mauricio Llaver, Mona Gallosi, Nacho Gauna, Natalia Torres, Oscar Pinco, Pablo Pérez Delgado, Pablo Pignatta, Pietro Sorba, Ramiro Ferreri, Rodolfo Reich, Sabrina Cuculiansky, Sebastián Ríos, Sofía Maglione, Sol Tony y Teresa García Santillán.
La lista de los ganadores de los premios Winexplorers 2026
Gran Premio Winexplorers
Catena Zapata (Ganador)
Bodega del año – Premio voto del público.
-
Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Bemberg Estate Wines
Bodegas Salentein
Catena Zapata
Luigi Bosca
Mil Suelos
Moët Hennesy Argentina
Ribera del Cuarzo - (Ganador)
-
Zuccardi Valle de Uco
Mejor Malbec
As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines. (Ganador)
Piedra Infinita 2021 - Zuccardi Valle de Uco
La Linterna Malbec El Tomillo 2021 - Bemberg Estate Wines
Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021 – Terrazas de los Andes
Teho Malbec Les Velours 2020 - Mil Suelos
Viñas Extremas Malbec de Los Chacayes 2021 - Riccitelli Wines
Mejor Bodega Insignia
Zuccardi Valle de Uco - (Ganador)
Bodegas Bianchi
Luigi Bosca
Catena Zapata
Bodegas Salentein
Trapiche
Mejor Bodega Pequeña / Productor
Ribera del Cuarzo - (Ganador)
Bodega El Bayeh
Bemberg Estate Wines
Raquis
Otronia - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Los Dragones
Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor
Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines - (Ganador)
Mariano Di Paola - Rutini Wines
Daniel Pi - Bemberg Estate Wines
Alejandro "Colo" Sejanovich - Mil Suelos
Federico Gambetta - Altos Las Hormigas
Jorge Cabeza - Bodegas Salentein
Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora
Diana Fornasero - Viña Cobos - (Ganador)
Paula González - Antigal Winery
Victoria Brond - Guardianes de la Naturaleza
Ana Paula Bartolucci – Bodega Chandon
Agustina Hanna - Ruca Malen
Andrea Ferreyra - La Celia
Bodeguero/a del año
Laura Catena - Catena Zapata - (Ganador)
Alberto Arizu (h) - Luigi Bosca
Alejandro Bulgheroni - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Christoph Ehrbar - Colomé
Paul Hobbs - Viña Cobos
François Lurton - Piedra Negra
Premio a la Trayectoria
Ing. Alberto Arizu
Mejor Vino Tinto (no Malbec)
Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes - (Ganador)
Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca
Nicolás Catena Zapata 2021 - Catena Zapata
Pulenta Gran Cabernet Franc 2022 - Pulenta Estate
Cobos Volturno 2021 - Viña Cobos
Domaine Nico Le Paradis 2020 - Domaine Nico
Mejor Vino Blanco
Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata - (Ganador)
Filos Chardonnay 2024 - Luigi Bosca
Zuccardi Fósil 2023 Zuccardi - Valle de Uco
Riccitelli Old Vines Semillón 2023 -Riccitelli Wines
Vivo o Muerto La Verdad Chardonnay 2021 - Mil Suelos
Susana Balbo Signature Blanco de Gualtallary 2022 - Susana Balbo
Mejor Vino Espumoso
Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher - (Ganador)
Baron B Heritage 005 – Bodega Chandon
Rutini Apartado Nature - Rutini Wines
Cruzat Single Vineyard Finca la Dama Extra Brut - Cruzat
Otronia Brut Chardonnay - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Progenie Nature - Bodega Vistalba
Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural
Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo - (Ganador)
Breva Sauvignon Blanc 2024 - Alpamanta
Vortex Malbec 2022 - Matías Michelini
Artesano Nasella Chardonnay 2022 - Viña Artesano
Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2023 - Escorihuela Gascón
Altos Las Hormigas Meteora 2022 - Altos Las Hormigas
Lanzamiento del año
Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca - (Ganador)
Saint Felicien Cabernet Sauvignon 2023 - 60 Cosechas - Catena Zapata
Viña Artesano - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Rosaura - Escorihuela Gascón
Pascual Toso 135 Aniversario - Pascual Toso
Trivento Golden Reserve Malbec DOC 2022 - Trivento
Mejor Restaurante de Argentina
Aramburu - (Ganador)
Ultramarinos
El Papagayo
Julia
Don Julio
Crizia
Mejor vino de Mendoza
Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis - (Ganador)
Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022 - Catena Zapata
Walter Bressia Grand Rouge 2019 - Familia Bressia
Paraíso 2022 - Luigi Bosca
Trapiche Iscay Malbec - Cabernet Franc 2022 - Trapiche
Piedra Infinita Gravascal 2021 - Zuccardi Valle de Uco
Mejor vino del NOA
El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy - (Ganador)
Cielo Arriba 2021 - Huichaira - Jujuy
La Linterna Cabernet Sauvignon 2021 - Bemberg Estate Wines - Salta
Altiplano 2022 - Paco Puga y Familia - Salta
Lavaque Criolla Chica Hualfín 2023 - Lavaque - Catamarca
El Esteco Partida Limitada Malbec 2022 - El Esteco - Catamarca
Mejor vino de CENTRO
Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan - (Ganador)
Costa & Pampa Albariño 2024 - Trapiche Costa & Pampa - Prov. Buenos Aires
Clos del Molle Ingrato Syrah 2019 - Achala Wines - Córdoba
Cara Sur Parcela La Totora 2022 - Cara Sur - San Juan
Vórtice Sauvignon Blanc 2023 - Estancia Las Cañitas - Córdoba
Los Dragones Pasto Blanco Torrontés 2023 - Los Dragones - San Juan
Mejor Vino de PATAGONIA
Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut - (Ganador)
Barzi Canale Pinot Noir 2024 - Humberto Canale - Río Negro
Surpina Blend de Historias 2021 - Bodega Del Fin del Mundo - Neuquén
Ribera del Cuarzo Parcela Única 2021 - Ribera del Cuarzo - Río Negro
Familia Miras Merlot 2020 - Miras - Río Negro
Treinta y Dos Pinot Noir 2024 - Bodega Chacra - Río Negro
Mejor Etiqueta de Vino
Universo Paralelo - Bodegas López - (Ganador)
Don Nicanor - Nieto Senetiner
Abismo Malbec - Bodega Xumek
Finca Viñavida Bien Nacido - Finca Viña Vida
Ver Sacrum Diez Mil Violetas Mil Colorados - Ver Sacrum
Clos de la Corzuela Audaz - Achala Wines
Mejor Línea de Vinos
Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos - (Ganador)
Gran Enemigo - El Enemigo Wines
Cornelie Pinot Noir - Bodegas Salentein
Terrazas de los Andes Parcels - Terrazas de los Andes
Rutini Antología - Rutini Wines
Pequeñas Producciones - Escorihuela Gascón
Mejor Vermut (prod nacional)
La Fuerza Sideral - (Ganador)
Cantieri Navale Bianco
Lunfa
Vermouth Alfonsina Rosé
Giovannoni Rosso de Mayo
Astral
Mejor Destilado (prod nacional)
Grappa Bressia - (Ganador)
Casanegra Andes Single Malt
Bosque Craft Gin
Gin Principe de los Apóstoles Membrillo
Pisco Calavera
Mejor Viñedo
Viña Única del Monasterio - Per Se - (Ganador)
Adrianna Vineyards - Catena Zapata
Cheval des Andes - Cheval des Andes
Agua de Las Jarillas - Zuccardi Valle de Uco
Achala Bodega Exótica - Achala Wines
Jardín de Hormigas - Altos Las Hormigas
Bodega Sustentable del año
Bodega Santa Julia - (Ganador)
Alpamanta
Domaine Bousquet
Bodega Argento - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Colomé
Terrazas de los Andes
Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega
Bodega Yanay - (Ganador)
Cittanina
Mabellini Wines
Marantiqua
Descendientes de Viticultores
Coincidir
Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación
Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo - (Ganador)
Victoria Pons - Crowdfarming
Agustín Silva - Domaine EdeM
Ulises Fontana - Bodega Yanay
Tomás Sampere - Bodega El Bayeh
Paula Michelini - Descendientes de Viticultores
Mejor Restaurante de Bodega
5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers - (Ganador)
Angélica Cocina Maestra - Catena Zapata
Casa Vigil - El Enemigo Wines
Zonda. Cocina de Paisaje - Lagarde
Piedra Infinita - Zuccardi Valle de Uco
Ruca Malén - Ruca Malen
Mejor Propuesta de Enoturismo
Susana Balbo Unique Stay - (Ganador)
Bodegas Bianchi
Bodegas Salentein
Bodega Santa Julia
The Vines of Mendoza
Casa de Uco
Mejor ruta del vino
La Quebrada de Humahuaca - Jujuy - (Ganador)
Cafayate - Salta
Las Compuertas - Mendoza
Los Chacayes - Mendoza
Valle de Traslasierra - Córdoba
Valle de Famatina - La Rioja
Restaurante Revelación de Argentina
Ness - (Ganador)
Presencia
Bravado
Mambo
Trocca
Proyecto Pescado
Mejor Evento de Vinos
Premium Tasting - (Ganador)
Chachingo Wine Fair
Encuentro Federal - Bodega Gamboa
Chandon Home Experience By Argenta - Bodega Chandon
Dante Blends - Dante Robino
Jazz'n Chacayes
Restaurante con Mejor Carta de Vinos
Anchoita - (Ganador)
Don Julio
Gran Bar Danzon
Oviedo
Trescha
Nika Club Omakase
Mejor Sommelier de Restaurante
Delvis Huck - Casa Cavia - (Ganador)
Martín Bruno - Don Julio
Camila Torta - Azafrán
Maximiliano Marcelo Pérez - Faena
Valeria Mortara - Anchoita
James Still - Aramburu
Región Vitivinícola del año
DOC Luján de Cuyo - Mendoza - (Ganador)
Los Chacayes - Mendoza
Gualtallary - Mendoza
Quebrada de Humahuaca - Jujuy
Alto Valle Río Negro - Río Negro
Paraje Altamira - Mendoza
Región Vitivinícola Emergente
Barreal - San Juan - (Ganador)
Valle de Traslasierra - Córdoba
Trevelin - Chubut
Valles Templados - Jujuy
Provincia de Buenos Aires
Valle de Calamuchita - Córdoba
Vino y Música
Akasha (Pedro Aznar) - Crowdfarming - (Ganador)
Tan Solo (Andrés Ciro Martínez y Andrés Vignone)
Cielo y Tierra (Gustavo Santaolalla) - Bodega Cielo y Tierra
Bebe Vinos (Bebe Contepomi) - Crowdfarming
Mi Vida Loca (Auténticos Decadentes) - Viña Las Perdices