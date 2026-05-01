Día del Sauvignon Blanc: 10 etiquetas imperdibles para brindar

Cada primer viernes de mayo, las copas de todo el mundo se llenan de frescura para celebrar el Sauvignon Blanc Day. Lo que comenzó como una iniciativa espontánea en redes sociales se ha transformado en una de las efemérides más relevantes del calendario vitivinícola internacional.

Es la excusa perfecta para poner el foco en una variedad que, lejos de ser monótona, ofrece una interpretación única de cada suelo, desde las brisas marinas hasta la rigurosidad de la altura.

El Sauvignon Blanc se distingue, ante todo, por su electricidad. Es una cepa que no pasa desapercibida gracias a su acidez vibrante y su perfil aromático tan marcado. Dependiendo del clima y el manejo del viñedo, puede oscilar entre notas cítricas de pomelo y lima, matices herbales de ruda o pasto recién cortado, e incluso perfiles más tropicales de maracuyá. En Argentina, la evolución técnica ha permitido lograr ejemplares con una elegancia y una tensión mineral que compiten palmo a palmo con los grandes exponentes del mundo.

Portillo

El Portillo Sauvignon Blanc es un vino blanco joven y fresco de elaborado con uvas del Valle de Uco, Mendoza, por Bodegas Salentein. Se destaca por su perfil aromático cítrico y una acidez vibrante que lo hace muy fácil de beber. Precio estimado: $5.500.

Los Cardos Sauvignon Blanc

Los Cardos

Los Cardos Sauvignon Blanc es un vino blanco joven y expresivo, elaborado con uvas de la "Finca Los Cerezos" de Bodega Doña Paula en Tupungato, Valle de Uco. Es valorado por su frescura y su perfil aromático marcadamente frutal y herbáceo. Precio estimado: $8.600.

Paz Sauvignon Blanc

Paz

Un exponente de alta gama del Valle de Pedernal, San Juan, el valle más frío de la provincia. "Cultivamos este varietal hace más de 15 años con una visión de futuro. Protegemos la fruta de la radiación solar para lograr un vino de aromas exquisitos, gran elegancia y una frescura singular. Las bajas temperaturas del valle durante todo el año nos dan una acidez muy marcada", comenta Germán Buk, enólogo de Finca Las Moras. Precio estimado: $14.657.

Escorihuela Sauvignon Blanc

Escorihuela

Escorihuela Gascón Sauvignon Blanc es un vino blanco de perfil vibrante y aromático, elaborado con uvas de viñedos en Agrelo y Altamira, Mendoza. Es reconocido por su frescura y su capacidad para resaltar la tipicidad del varietal en climas frescos. Precio estimado: $13.000.

Fond de Cave Reserva Sauvignon Blanc

Trapiche

Un fiel exponente del Valle de Uco, elaborado con uvas de Finca Las Piedras y la zona de Las Carretas. La altitud de estos bloques permite desarrollar perfumes intensos y una acidez predominante. "Recuerda mucho a la ruda y al pasto recién cortado, con notas cítricas como el pomelo en boca. Dentro de la línea Fond de Cave, este vino tiene un overdelivery extraordinario; por su relación precio-calidad, es de otro mundo", explica el enólogo de la bodega Sergio Casé. Precio estimado: $10.500.

Serbal Sauvignon Blanc

Serbal

Serbal Sauvignon Blanc es un vino joven y muy expresivo producido por la bodega Atamisque, ubicada en San José, Tupungato (Valle de Uco). Es un referente de frescura gracias a la gran altura de sus viñedos (1.300 msnm). Tiene una entrada fresca y una acidez marcada que invita a seguir bebiendo. Es seco, ligero y con un final cítrico muy persistente. Precio estimado: $14.000.

Costa y Pampa Sauvignon Blanc

costa y pampa

El primer Sauvignon Blanc de influencia oceánica en la Argentina, nacido en Chapadmalal, a solo 6 km del mar. "Es una de las primeras cepas que plantamos y en la que más vamos a seguir creciendo por su éxito internacional. El perfil aromático que nos da Chapadmalal es muy distintivo: mientras en el Norte suele ser más herbáceo y en Mendoza más cítrico o tropical, aquí es marcadamente cítrico y salino, lo que lo hace único y genera tantos adeptos", explica Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega. Precio estimado: $29.000.

Mariflor Sauvignon Blanc

Mariflor

Rolland Wines Mariflor Sauvignon Blanc es un vino blanco de alta gama diseñado por el prestigioso enólogo francés Michel Rolland en su finca de Vista Flores, Valle de Uco. Se distingue de otros Sauvignon Blanc por su técnica de elaboración, que incluye el uso de huevos de hormigón y barricas de roble. Precio estimado: $31.000.

Don David Sauvignon Blanc

Don David

Don David Reserve Sauvignon Blanc 2023 de Bodega El Esteco, provenie de los Valles Calchaquíes, este vino busca la máxima tipicidad varietal a través de una cosecha temprana que garantiza frescura y notas tropicales. "Tenemos Sauvignon Blanc tanto en Chañar Punco (2.000 msnm) como en Cafayate (1.700 msnm). Nos atraviesa una intensidad aromática alta; buscamos alcoholes moderados y una acidez importante y punzante que es característica de nuestras cosechas en el punto justo", explica Claudio Maza, enólogo de la Bodega. Precio estimado: $14.500.

Mil Demonios Sauvignon Blanc

Mil demonios

Desde la costa chilena, este Sauvignon Blanc de Bodega Sin Reglas propone una expresión marcada por su origen oceánico en el Valle de Casablanca. La cercanía al mar y los suelos graníticos con presencia de cuarzo aportan una impronta mineral y tensa, que se combina con una frescura natural y una complejidad lograda gracias a una añada equilibrada. El resultado es un vino vibrante, con carácter y una identidad bien definida que refleja fielmente su lugar de origen. Precio estimado: $31.000.

Maridaje: Compañeros de ruta

La versatilidad de esta variedad la convierte en la reina de la mesa cuando se busca ligereza. Su acidez punzante es el aliado ideal para resaltar la frescura de pescados blancos y mariscos. Sin embargo, su maridaje por excelencia es el queso de cabra, donde la grasa del queso se equilibra perfectamente con la frescura del vino. También brilla junto a platos que incluyan hierbas frescas, ensaladas verdes, risottos de vegetales o incluso preparaciones de la cocina asiática con toques cítricos.