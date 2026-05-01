Una tragedia que cambió el mundo: la historia del 1 de Mayo que quizás no conocías
Conocé la verdadera historia detrás del Día Internacional del Trabajador de cada 1 de mayo, con una masacre que marcó a la humanidad para siempre.
El 1 de mayo de 1886 amaneció cortado de pólvora en Chicago cuando miles de trabajadores de la fábrica McCormick salieron a la calle a reclamar lo que hoy parece obvio pero entonces era una quimera: una jornada de ocho horas, en una época donde el patrón pedía dieciocho horas de vida sin pestañear.
Eran obreros estadounidenses, la mayoría agrupados bajo la "Noble Order of the Knights of Labor", quienes llevaban meses empujando una campaña que las cámaras empresariales miraban con desprecio. Sin embargo, la adhesión fue masiva, superó los cinco mil huelguistas en todo el país, y el ruido fue tanto que el sector patronal terminó cediendo en varios frentes, pero los dueños de McCormick se plantaron con esa terquedad que solo tienen quienes nunca sintieron el peso de una máquina en las manos. Los empleados, entonces, exteriorizaron airadamente su descontento y se concentraron en los alrededores de la planta, una decisión que la empresa contestó llamando a la policía.
Qué pasó ese 1 de mayo
El primer día de mayo la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos en una escena que hoy se lee como guion de película de terror pero que para ellos era simplemente ir a laburar y terminar en el piso. Pese a la violencia desatada contra ellos, el 2 y el 3 de mayo los obreros se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser salvajemente atacados, por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridos.
El 4 de mayo la cosa escaló hasta donde podía escalar. Volvieron a concentrarse y a sufrir la violencia de la caballería policial, y como aún así no cedían, los uniformados abrieron intenso fuego y abatieron a numerosos trabajadores. En medio del caos, estalló una bomba, supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras, un hecho que la historia archivó como el "atentado de Haymarket" y que sirvió de excusa perfecta para lo que vino después: el enjuiciamiento de seis obreros, los "Mártires de Chicago", cuya culpabilidad jamás fue probada.
Sus apellidos quedaron grabados en la memoria, siendo ellos Spies, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab; cuatro de ellos fueron condenados a muerte y los otros dos a trabajos forzados de por vida, una sentencia que olía más a venganza de clase que a justicia, porque en ningún momento se demostró que ellos hubieran tenido algo que ver con la explosión.
La noticia cruzó el Atlántico y la repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Treinta y tres años después, en 1919, la primera conferencia de la OIT, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas, y tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada. Tal fue el origen de la conmemoración del 1º de Mayo como Día Internacional del Trabajador, que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos.