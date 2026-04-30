Para qué sirve lavarse las manos con sal y por qué muchos lo harán el 1° de mayo

Lavarse las manos con sal es un ritual que muchas personas realizan al comenzar un nuevo mes. No se trata de una práctica científica, sino de una tradición ligada a creencias espirituales y energéticas que buscan marcar un nuevo comienzo. Este gesto está asociado al Feng Shui , una disciplina que propone equilibrar las energías del entorno y de las personas.

Dentro de este enfoque, lavarse las manos con sal representa una forma de limpieza y renovación, ideal para iniciar un nuevo ciclo con otra actitud. La sal tiene un fuerte simbolismo en distintas culturas. Desde hace siglos se la considera un elemento de purificación y protección. Se cree que puede ayudar a “absorber” energías negativas y liberar tensiones acumuladas. Por eso, combinarla con agua potencia ese significado simbólico de limpieza.

El acto en sí es simple, pero está cargado de intención. Lavarse las manos con sal simboliza dejar atrás lo viejo, soltar cargas emocionales y abrirse a nuevas oportunidades. Es una forma de representar, de manera concreta, el deseo de empezar el mes con mayor claridad y energía positiva.

Para hacerlo, solo se necesita un poco de sal (preferentemente gruesa o marina) y agua. Se coloca la sal en las manos, se frota suavemente y luego se enjuaga, mientras se piensa o se expresa una intención personal, como dejar ir lo negativo o atraer cosas buenas.

Más allá de las creencias, este tipo de rituales también funcionan como momentos de pausa. Permiten reflexionar, ordenar pensamientos y enfocarse en objetivos. En muchas culturas, los cambios de ciclo, como el inicio de un mes, están acompañados por pequeños gestos simbólicos que ayudan a transitar esos momentos.

Si bien es cierto que lavarse las manos con sal no tiene efectos comprobados desde la ciencia, sí tiene un gran valor simbólico para quienes practican el Feng Shui. Es un ritual sencillo que invita a renovar la energía, soltar lo negativo y comenzar una nueva etapa con intención. Una gran oportunidad para realizarlo el 1° de mayo, Día del Trabajador.