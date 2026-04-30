Ideal para el Mundial 2026: entregás tu TV viejo y podés acceder a un Smart TV gigante con reintegro

Cambiar el TV suele quedar para más adelante. En muchas casas, la pantalla del living funciona durante años hasta que empieza a perder brillo, se vuelve lenta, deja de abrir aplicaciones o directamente queda chica frente a los nuevos consumos: streaming, fútbol en alta definición, videojuegos y contenidos en 4K.

En ese escenario, Samsung volvió a poner en agenda una alternativa que puede interesar a quienes quieren renovar el equipo sin pasar por la venta informal del aparato usado. Además, esta opción es ideal para cambiarlo antes de que comience el Mundial 2026.

La propuesta funciona como un plan canje para televisores. Según la información publicada por Samsung Argentina, el usuario puede elegir un nuevo TV de la marca dentro de la selección disponible, cotizar el equipo que tiene en su casa y usarlo como parte de la operación. El beneficio no se aplica como un descuento instantáneo al momento de pagar, sino como un reintegro posterior una vez que el dispositivo usado es entregado y revisado.

El proceso comienza en la tienda oficial. Allí se selecciona el modelo nuevo, se carga la información del televisor que se quiere entregar y se completa la compra. Un punto clave es que primero se abona el valor total del producto elegido. Después, cuando Samsung recibe y valida el equipo usado, se acredita el monto correspondiente al bono en el medio de pago utilizado. La empresa también advierte que el valor final puede cambiar si el estado real del televisor no coincide con lo declarado durante la cotización.

Qué condiciones debe cumplir el televisor usado

No cualquier equipo queda automáticamente aprobado. En las condiciones del programa, Samsung señala que el televisor debe estar dentro de los modelos participantes y que su estado será verificado. Para el plan canje tradicional, el equipo usado debe encender y apagar correctamente, y la pantalla no debe presentar roturas, manchas, píxeles quemados, cambios de coloración u otros defectos visibles. En la variante de “Eco Canje”, la exigencia informada se centra en que el dispositivo pueda encender y apagar.

Una vez recibido el Smart TV nuevo, un representante se comunica con el comprador para avanzar con la validación, pedir documentación y coordinar el retiro del televisor usado. Ese paso no es menor: si no se completa la entrega o si el equipo no coincide con lo declarado, el reintegro puede reducirse o directamente no aplicarse. Samsung también establece que el retiro se realiza en el domicilio informado y que, tras recibir el producto, se verifica nuevamente la marca, el modelo y las condiciones del aparato.

Cuánto se puede ahorrar y qué modelos entran

El atractivo principal está en el ahorro potencial. De acuerdo con publicaciones recientes sobre la promoción, el beneficio puede ubicarse entre el 20% y el 40%, dependiendo del modelo elegido y del valor asignado al televisor entregado. También se informó que la oferta contempla opciones de diferentes tamaños, con pantallas que llegan hasta las 85 pulgadas. En la tienda de Samsung, la sección del plan canje muestra categorías como Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED, The Frame, QLED y Crystal UHD, entre otras líneas disponibles para renovar el equipo.

El reintegro, sin embargo, no es inmediato. Las bases de Samsung indican que la bonificación se acredita en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles desde la entrega del televisor usado, aunque el tiempo puede depender del medio de pago y de la entidad emisora. Por eso, antes de avanzar, conviene revisar bien el cotizador, las condiciones del equipo que se entrega y el resumen de compra.

Para quienes tienen un televisor viejo en funcionamiento y buscan pasar a una pantalla más grande, el plan canje aparece como una vía ordenada para renovar la tecnología del hogar sin depender de una venta particular.