Insólito: La China Suárez tiene problemas en su casa y le recomendaron un ritual "con un pepino"
Todas las razones por las que el pepino es el nuevo aliado de la China Suárez para combatir las malas vibras y el drenaje energético.
Mientras la China Suárez y Mauro Icardi intentan consolidar su convivencia en la denominada "casa de los sueños", el esoterismo se coló en la agenda mediática con una receta insólita. Al ritmo de la banda sonora de El Exorcista, la reconocida duendóloga Liliana Chelli aterrizó en el piso de La Mañana con Moria para lanzar una advertencia mística: la pareja necesita una purificación urgente.
Según la especialista, la lujosa propiedad arrastra densidades de los escándalos pasados y la solución no estaría en manos de profesionales, sino en un ritual casero que tiene a un vegetal de ensalada como protagonista absoluto.
El "amuleto sagrado" que le cambiará la vida a la China Suárez
Para la experta en seres mágicos, no basta con una limpieza superficial; la actriz y el delantero del Galatasaray deben apelar a la protección de la magia blanca de élite. Chelli recomendó fervientemente el uso del tetragramaton, un símbolo que definió como el más sagrado y que debe ser confeccionado en materiales específicos para que surta efecto.
“Eso se manda a hacer en plata, oro o alpaca. Es fundamental para ellos, deberían tenerlo”, explicó la duendóloga ante la mirada atónita del panel, asegurando que este objeto funciona como un escudo infranqueable contra los ataques externos que suelen rodear a la pareja.
Pero el verdadero estallido en el estudio ocurrió cuando Liliana detalló el procedimiento para utilizar el pepino como "esponja" de negatividad. Según su teoría, este fruto es superior al tradicional rito del huevo debido a su alto contenido de agua, elemento que resuena con la composición humana.
El proceso requiere una bendición previa: “Guardianes de los seres vivos, bendigo el pepino”. Una vez consagrado, los protagonistas deben frotarlo por todo su físico, desde la cabeza hasta los pies, durante un tiempo mínimo para que la descarga sea efectiva.
La advertencia final de la especialista fue tajante para evitar accidentes domésticos tras la sesión esotérica. Una vez utilizado, el vegetal debe colocarse en un recipiente y cubrirse con sal para que "largue" todo lo absorbido. “El pepino se tiene que llevar nuestra energía... ¡Ni se les ocurra comerlo! Lo que queda en nuestras aguas, como la envidia, los celos o la traición, sale. A pesar del chiste, no saben lo bueno que es”, sentenció Chelli. De esta manera, el futuro energético de la "casa de los sueños" quedaría supeditado a que la China e Icardi se animen a pasar por la verdulería antes de su próxima mudanza.