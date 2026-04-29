El truco casero con cáscara de banana para que tu limonero explote de frutos

El limonero es una de las plantas más elegidas por los argentinos, no solo por sus frutos perfumados y su atractivo visual, sino también por su bajo mantenimiento. Es una opción ideal para quienes no tienen experiencia y buscan un jardín vistoso sin demasiado esfuerzo.

Para crecer saludable, el limonero necesita abundante luz solar y fertilización al menos tres veces al año —en primavera, verano y otoño—, con nutrientes clave como nitrógeno, fósforo y potasio. En este sentido, muchos jardineros recomiendan utilizar cáscaras de banana por su alto contenido de minerales esenciales para la floración, la formación de frutos y la resistencia general de la planta.

Este abono casero se ha popularizado por su efectividad y simplicidad. Al incorporar cáscaras en la tierra, estas se descomponen de forma gradual y liberan nutrientes lentamente, favoreciendo una fertilización progresiva y mejorando la calidad del suelo.

Para que la cáscara de banana funcione como abono tienes que cortarla en pequeños pedazos y colocarlos en la base del limonero.

La forma más sencilla de aplicarlas es cortarlas en pequeños trozos y enterrarlas alrededor del limonero, dejando cierta distancia entre cada uno para evitar la acumulación de humedad en la base del árbol.

Otra alternativa es preparar un “té de banana”: hervir las cáscaras, dejar reposar el líquido durante algunos días y utilizarlo para regar la planta.

Así puedes cuidar el limonero con abonos caseros Foto: Shutterstock Recuerda fertilizar el limonero tres veces por año, así potenciarás el crecimiento de limones. Shutterstock

Sin embargo, este método debe usarse con moderación. El exceso de materia orgánica puede atraer insectos o generar malos olores. Por eso, se recomienda combinar este recurso con otros fertilizantes naturales o industriales para lograr un equilibrio nutricional adecuado.

El exceso de potasio se manifiesta en las hojas. Las hojas nuevas pueden presentar amarillamiento, mientras que las hojas inferiores pueden mostrar quemaduras en los bordes y puntas.