Cómo regar el limonero en invierno para que no se pudran las raíces

La falta de agua en invierno no es el principal problema para los limoneros; por el contrario, un exceso puede ser letal para las raíces de la planta.

El limonero es una de las estrellas indiscutidas de los patios y jardines domésticos. Sin embargo, con la llegada del invierno surge una duda frecuente: ¿cómo y cada cuánto hay que regarlo para que sobreviva? Los expertos tienen la respuesta.

Riego del limonero A diferencia de lo que ocurre en verano, durante la temporada invernal este frutal entra en un período de semi-reposo, reduciendo notablemente su consumo de agua. Por eso, el mantenimiento cambia por completo y la regla de oro de los expertos es clara: en invierno, menos es más.

limonero Hay que saber cuándo el limonero necesitará agua. Como norma general, esta planta en invierno necesita ser regada aproximadamente una vez por semana. Sin embargo, este esquema no es fijo y depende de dos factores clave.

Por un lado, si el árbol está plantado directamente en la tierra y la zona registra lluvias periódicas, es muy probable que los riegos deban espaciarse aún más, dejando que la naturaleza haga su trabajo.

Mientras que los ejemplares que crecen en contenedores necesitan una supervisión más cercana, ya que el sustrato tiende a secarse con mayor rapidez que el suelo abierto.