Qué agregarle al limonero para fortalecer sus raíces y obtener mejores frutos de forma natural

Dos ingredientes de casa pueden ayudarte a fortalecer el limonero de forma natural. Cuáles son y cómo aplicarlos.

Un suelo bien nutrido y protegido: la base indispensable para que el limonero crezca fuerte y libre de plagas. Foto: Shutterstock

Tener un árbol limonero en casa es el sueño de muchos amantes de la jardinería. Sin embargo, este frutal suele representar algunos desafíos con plagas o cuidados especiales. Por eso, debemos usar ingredientes que tenemos en casa para fortalecer sus raíces desde un primer momento.

Lo bueno de esto es que no tenemos que buscar mucho en la alacena. Se trata de productos que usamos todos los días. Uno de los ingredientes que ayuda a fortalecer el limonero es la canela en polvo, reconocida mundialmente en la jardinería por sus potentes propiedades antifúngicas y cicatrizantes.

Aplicarla es muy fácil. Solo basta con esparcir una cucharada sopera de manera uniforme alrededor del árbol, tratando de abarcar toda la zona del suelo que queda bajo la copa del árbol, para luego realizar un riego suave que ayude a fijar el ingrediente.

canela planta La canela en polvo actúa como un escudo protector natural contra los hongos del suelo. Foto: Shutterstock

Otro ingrediente que no falla para cuidar al limonero Además de la canela, encontramos en la borra de café otro aliado natural. Ese desecho que tiramos después del desayuno es oro en polvo para la tierra de tu árbol. Al estar cargada de nitrógeno, fósforo y potasio, la materia orgánica del café aporta los nutrientes esenciales que el suelo necesita, mejorando además la aireación de la tierra y permitiendo que el agua penetre con mayor facilidad.