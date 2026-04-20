El truco que pocos conocen para hacer florecer el limonero

El limonero puede florecer con una técnica que pocos conocen. Los que saben de jardín recomiendan ponerla en práctica.

Tener un limonero en el hogar no es solo un lujo estético por su aroma cítrico y verde intenso, sino que además es una inversión en frescura para la cocina. Sin embargo, muchos entusiastas de la jardinería se enfrentan al mismo problema: el árbol crece, pero las flores y los frutos no aparecen.

Los pilares del éxito en el limonero Para que un limonero prospere, especialmente en regiones con climas cambiantes, hay que garantizar tres condiciones básicas. La planta requiere como mínimo de seis a ocho horas de luz direct. Si está en maceta en el interior, debe estar cerca de una ventana con orientación norte o noroeste. Se aconseja girar la maceta un cuarto de vuelta cada semana para asegurarse que la luz llegue a todas las ramas.

Si bien se trata de una planta resistente, el limonero sufre con las heladas, por eso es vital protegerlo con tela antiheladaso ingresarlo a un ambiente luminoso, pero fresco. Los cambios bruscos de temperatura son los principales responsables de que los capullos se caigan antes de abrir.

Por otra parte, el encharcamiento es el enemigo número uno de sus raíces. La regla de oro es "tocar antes de regar": solo si los primeros centímetros de tierra están secos, es momento de hidratarlo. Pulverizar las hojas con agua en días de baja humedad puede ayudar a mantener la lozanía de los brotes.

Pero además de eso, existe una técnica avanzada que muchos jardineros usan cuando el árbol se muestra "perezoso" para florecer. Consiste en engañar al instinto de supervivencia de la planta mediante una sequía controlada: