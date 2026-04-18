El ingrediente secreto que debés sumar al agua para que tus plantas de interior crezcan el doble de rápido

Ya sea en departamentos pequeños o por una decisión estética, muchas veces preferimos cultivar nuestras plantas directamente en agua. Incluso, en muchos casos, es solo un paso intermedio para que los esquejes saquen raíces antes de ser trasplantados. Para que este proceso sea exitoso, los expertos en jardinería recomiendan un ingrediente infalible que todos tenemos en la alacena: las lentejas.

El secreto detrás de este truco es que las lentejas , al hidratarse, liberan auxinas, unas fitohormonas que actúan como un potente estimulante natural. Estas hormonas le dan la señal química a la planta para que desarrolle raíces más largas y fuertes, lo que se traduce en un crecimiento mucho más veloz.

Las lentejas son grandes aliadas a la hora de abonar las plantas. Foto: Archivo

Cómo preparar el "tónico de crecimiento"

El proceso es muy simple, pero requiere precisión para evitar que el agua se descomponga:

Hidratación: colocá una taza de lentejas en un recipiente con cuatro tazas de agua.

Reposo: dejá descansar la mezcla durante 24 horas a temperatura ambiente.

Filtrado: colá el líquido (podés usar las lentejas para cocinar). Notarás que el agua está turbia; ese es el concentrado de hormonas.

Dilución obligatoria: no uses el líquido puro. Mezclá una parte de este concentrado con tres partes de agua limpia. Esto es vital para no saturar la planta.

La clave para no dañar las plantas

A diferencia del riego en tierra, las plantas que viven en agua son más sensibles a la descomposición orgánica. Por eso, debés seguir estas reglas de oro:

No es para siempre: usá este tónico como un "refuerzo" cada 15 días, no como agua permanente. Si el agua se deja mucho tiempo, los restos orgánicos de la lenteja pueden fermentar, generar mal olor y pudrir las raíces.

Higiene total: cada vez que cambies el agua, lavá bien el frasco y las raíces con agua tibia para eliminar cualquier residuo o babosidad (algas).

Oxigenación: el éxito de una planta en agua depende de que el líquido esté limpio y oxigenado. Si ves que el agua de lentejas se pone oscura, cambiala de inmediato por agua fresca.

Con este equilibrio entre nutrición y cuidado, tus plantas pasarán de estar estancadas a lucir un verde intenso y raíces vigorosas en tiempo récord.