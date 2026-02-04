Furor viral: por qué todo el mundo recomienda mezclar vinagre y cáscara de banana

En el mundo de la jardinería esa mezcla con vinagre es ideal para salvar a las plantas. Una combinación que no falla.

Los que están en el mundo de la jardinería y quieren tener las plantas radiantes sin gastar dinero tienen la respuesta en la cocina. Existe un potenciador líquido que gana fama por su eficacia: cáscara de banana y vinagre.

Una combinación ideal para las plantas Este es un elixir para el jardín que viene ganando fama desde hace tiempo por su efectividad y su bajo costo. La combinación tiene una base lógica. La banana aporta magnesio, fósforo y potasio. Mientras que el vinagre es un catalizador que atrae los minerales de forma acelerada para que estén disponibles para las raíces.

La cáscara de banana es una fuente natural de energía ideal para fortalecer los tallos y para la floración. Mientras que el vinagre hace su trabajo ayudando a acidificar el sustrato creando un ambiente perfecto para plantas que aman los suelos ácidos.

La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico Foto: Shutterstock La cáscara de banana en agua es un poderoso fertilizante orgánico combinada con vinagre. Foto: Shutterstock Paso a paso Para preparar este fertilizante y no quemar las plantas se recomienda trocear las cáscaras de banana y colocarlas en un frasco de vidrio. Cubrir los restos con vinagre blanco o de manzana. Luego dejar la mezcla en reposo durante dos días en un lugar fresco.