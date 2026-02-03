Nono: el refugio de paz cordobés con aguas cálidas que seduce este verano

Empezó febrero y muchos comienzan sus vacaciones de verano. En el Valle de Traslasierra hay un pueblo ideal para el descanso.

Comenzó febrero y muchos todavía no salen de vacaciones. En el corazón del Valle de Traslasierra está Nono, uno de los pueblos más antiguos de Córdoba. Es un rincón “escondido” que se consolida para este verano como el destino predilecto.

Nono en verano Nono tiene ríos de agua cristalina y una mística serrana inigualable. Sus calles de tierra desembocan en una plaza central que parece detenida en el tiempo. Es un pueblo que ofrece una perfecta combinación entre turismo de naturaleza y herencia cultural.

noo1 Nono. Aguas cálidas para este verano. En este pueblo para vacacionar en verano sin dudas que el gran protagonista de la temporada es el agua. Nono está rodeado por dos ríos: Río de los Sauces de aguas cálidas y extensas playas de arena fina, ideal para familias y niños y tiene el Río Chico para quienes buscan aventura y aguas más frías.

Una parada obligatoria en este lugar es en el Museo Polifacético Rocsen. Está cerca del centro y alberga más de 60 mil piezas de todo el mundo. Es una visita obligada en días de lluvia o cuando el calor no da tregua. Impacta a grandes y chicos.

La Inteligencia Artificial señala que una cabaña para cuatro personas puede costar entre 80 mil y 120 mil pesos la noche. El almuerzo en la plaza ronda los 12 mil y 18 mil pesos aproximadamente y una merienda serrana puede tener un costo de unos 6 mil pesos.