Paraíso para visitar en verano: el lugar que combina mar, río y sierra con muy pocos habitantes
Un plan para febrero que ofrece postales únicas y es ideal para visitar con amigos o en familia.
Al verano le quedan pocos días, pero el calor sigue presente. Por eso te recomendamos un lugar para visitar durante febrero que invita a refrescarte rodeado de naturaleza, sin preocuparte por grandes masas de turistas. Este es un paraíso escondido que enamora a quienes lo conocen.
Se trata de Lobería, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires que destaca por su diversidad geográfica que incluye mar, río y sierras. Actualmente, la ciudad está celebrando su 135° aniversario por la que hay una amplia cantidad de actividades para disfrutar en familia, entre ellos shows de artistas nacionales.
Te Podría Interesar
¿Qué hacer durante el verano?
Este pequeño rincón de Buenos Aires ofrece algunos atractivos naturales para conectar con el presente y desconectar.
- Arenas Verdes: un balneario ubicado a 50 km de la ciudad que posee playas amplias, dunas y servicios de camping y cabañas.
- Río Quequén Grande: es ideal para pasear en kayak o pescar. Este cuenta con parajes como Las Cascadas, donde puede encontrar una pista natural para competencias de kayak.
- Sierras de Tandilia: allí encontrarás zonas para trekking y caminatas donde estarás en contacto con aves.
Para los más curiosos también existe un fuerte vínculo con la historia y patrimonio de la ciudad que se ve reflejado en sus museos e infraestructura. Uno de los más recomendados es el Museo de Histerio “La Lobería Grande” que está ubicado en una casa histórica con piezas únicas.
Los lugareños también aconsejan visitar el Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro Noseda” destacado por sus colección de restos fósiles, y la Plaza Mitre que hipnotiza por su icónica calesita y limpieza.