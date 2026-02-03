Paraíso para visitar en verano: el lugar que combina mar, río y sierra con muy pocos habitantes

Un plan para febrero que ofrece postales únicas y es ideal para visitar con amigos o en familia.

Al verano le quedan pocos días, pero el calor sigue presente. Por eso te recomendamos un lugar para visitar durante febrero que invita a refrescarte rodeado de naturaleza, sin preocuparte por grandes masas de turistas. Este es un paraíso escondido que enamora a quienes lo conocen.

Se trata de Lobería, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires que destaca por su diversidad geográfica que incluye mar, río y sierras. Actualmente, la ciudad está celebrando su 135° aniversario por la que hay una amplia cantidad de actividades para disfrutar en familia, entre ellos shows de artistas nacionales.

Loberia-playa-en-Buenos-Aires-7 Un paraíso para disfrutar en el verano. Archivo. ¿Qué hacer durante el verano? Este pequeño rincón de Buenos Aires ofrece algunos atractivos naturales para conectar con el presente y desconectar.

Arenas Verdes: un balneario ubicado a 50 km de la ciudad que posee playas amplias, dunas y servicios de camping y cabañas.

Río Quequén Grande: es ideal para pasear en kayak o pescar. Este cuenta con parajes como Las Cascadas, donde puede encontrar una pista natural para competencias de kayak.

Sierras de Tandilia: allí encontrarás zonas para trekking y caminatas donde estarás en contacto con aves. Para los más curiosos también existe un fuerte vínculo con la historia y patrimonio de la ciudad que se ve reflejado en sus museos e infraestructura. Uno de los más recomendados es el Museo de Histerio “La Lobería Grande” que está ubicado en una casa histórica con piezas únicas.