Según la Inteligencia Artificial, con este movimiento básico tendrán glúteos de acero todo el verano

Hay un ejercicio muy sencillo que recomienda la Inteligencia Artificial para endurecer y tener firmeza en el verano.

En el verano el entrenamiento de la zona media y del tren inferior se vuelven una prioridad para muchas personas. La Inteligencia Artificial hizo un repaso de cuál es el mejor ejercicio para lograr tener glúteos de acero sin esfuerzo.

Glúteos duros para el verano La Inteligencia Artificial reveló que para maximizar la fuerza y el volumen el empuje de cadera (hip thrust) es el ejercicio más eficiente. Este movimiento aísla la musculatura de los glúteos de manera directa dejando trabajar con cargas progresivas sin fatigar en exceso la espalda o las rodillas.

empuje La Inteligencia Artificial recomienda este ejercicio para el verano. La razón de la efectividad de este ejercicio radica en la tensión mecánica. Mientras que en una sentadilla el mayor esfuerzo ocurre cuando el músculo está estirado, en el empuje de cadera el glúteo alcanza su máxima activación cuando se contrae en la parte alta del movimiento.

Los estudios de electromiografía han comprobado que el glúteo mayor se activa más en el empuje de cadera que en la sentadilla convencional. Además, al apoyarse en un banco con los pies firmes en el suelo hay mayor estabilidad y menor riesgo de lesión.

Este ejercicio es versátil y se puede realizar con una barra pesada en el gimnasio o con bandas elásticas y peso corporal en la playa o el parque.