"Soy Mestiza" arrasó en los Premios Carlos 2026 y se quedó con el Oro

En una noche de gala en Villa Carlos Paz, el espectáculo Soy Mestiza se quedó con el Carlos de Oro y se consagró como el gran ganador de los Premios Carlos 2026.

La entrega de los Premios Carlos 2026 se vivió como una verdadera fiesta del espectáculo en Villa Carlos Paz. En una noche cargada de emociones, artistas, productores y elencos se reunieron en el Hotel Eleton para celebrar lo mejor de la temporada teatral, con un claro y contundente ganador: " Soy Mestiza".

El espectáculo encabezado por Mariana Clemensó y dirigido por Ángel Carabajal fue la gran revelación de la velada al consagrarse con el Carlos de Oro, confirmando su protagonismo absoluto en la temporada 2026. La puesta, que se presenta en el Espacio Mónaco y cuenta con más de 25 bailarines en escena, se destacó por su despliegue artístico y técnico.

Además del máximo galardón, "Soy Mestiza" obtuvo múltiples premios: Mejor Sonido, Mejor Show Musical, Mejor Cantante Femenina (Mariana Clemensó), Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Vestuario, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas y celebradas del verano.

El Carlos de Plata fue para "Trum Malambo", que también tuvo una destacada participación con reconocimientos en rubros clave como dirección, humor y cuerpo de baile. En tanto, el Carlos de la Gente volvió a quedar en manos de "Pirulo en el aire", ratificando el fuerte vínculo del público con el humorista.

Premios Soy Carlos La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, junto a miembros de su gabinete, y del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quienes acompañaron a los protagonistas de una de las noches más importantes del calendario artístico local.