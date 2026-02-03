"Soy Mestiza" arrasó en los Premios Carlos 2026 y se quedó con el Oro
En una noche de gala en Villa Carlos Paz, el espectáculo Soy Mestiza se quedó con el Carlos de Oro y se consagró como el gran ganador de los Premios Carlos 2026.
La entrega de los Premios Carlos 2026 se vivió como una verdadera fiesta del espectáculo en Villa Carlos Paz. En una noche cargada de emociones, artistas, productores y elencos se reunieron en el Hotel Eleton para celebrar lo mejor de la temporada teatral, con un claro y contundente ganador: " Soy Mestiza".
El espectáculo encabezado por Mariana Clemensó y dirigido por Ángel Carabajal fue la gran revelación de la velada al consagrarse con el Carlos de Oro, confirmando su protagonismo absoluto en la temporada 2026. La puesta, que se presenta en el Espacio Mónaco y cuenta con más de 25 bailarines en escena, se destacó por su despliegue artístico y técnico.
Además del máximo galardón, "Soy Mestiza" obtuvo múltiples premios: Mejor Sonido, Mejor Show Musical, Mejor Cantante Femenina (Mariana Clemensó), Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Vestuario, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas y celebradas del verano.
El Carlos de Plata fue para "Trum Malambo", que también tuvo una destacada participación con reconocimientos en rubros clave como dirección, humor y cuerpo de baile. En tanto, el Carlos de la Gente volvió a quedar en manos de "Pirulo en el aire", ratificando el fuerte vínculo del público con el humorista.
La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, junto a miembros de su gabinete, y del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quienes acompañaron a los protagonistas de una de las noches más importantes del calendario artístico local.
Entre otros premios destacados de la velada se reconocieron trabajos en teatro, comedia, espectáculos infantiles, música en vivo y trayectorias consagradas, reflejando la diversidad y el alto nivel de la cartelera de Villa Carlos Paz.
Todos los ganadores
- Mejor sonido: Soy Mestiza
- Mejor libro: El cuarto de Verónica
- Mejor espectáculo infantil: Viaje Jurásico 2
- Mejor espectáculo musical infantil: Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Espectáculo a la gorra: El experimento de la semana blanca
- Mejor labor humorística en espectáculo: Andrés Teruel – Trum Malambo
- Mejor espectáculo humorístico: Circo Marisko, Monoargentum
- Mejor show musical: Soy Mestiza
- Mejor cantante femenina: Mariana Clemenceau – Soy Mestiza
- Mejor cantante masculino: Gabriel Polidoro – Cantame una historia
- Mejor show humorístico-musical: Trum Malambo
- Mejor diseño escenográfico: Corto-Circuito
- Mejor escenografía virtual: Épico legendario
- Carlos 2026 – Especial del Jurado: Carlos Garabal ; Yayo, Marta Gonzales y Rodolfo Ranni
- Mejor actor de reparto: Roly Serrano – Suspendan la boda, la magia continúa
- Mejor actriz de reparto: Tania Marioni – El cuarto de Verónica
- Mejor humorista: Cacho Buenaventura – Qué cacho de show
- Mejor diseño de iluminación: Soy Mestiza
- Mejor vestuario: Soy Mestiza
- Carlos 2026 al Espectáculo Cordobés: Filomena Marturano
- Mejor dirección de espectáculo: Facundo Lencina – Trum Malambo
- Mejor dirección teatral: Adrián Lazare – El cuarto de Verónica
- Mejor cuerpo de baile: Trum Malambo
- Mejor ejecución musical en vivo: Un cacho de mi vida
- Carlos 2026 “Ramón Yarda”: Nazarena Velez
- Mejor actuación masculina en infantil: Julián Pucheta – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Mejor actuación femenina en infantil: Flavia Pereda – Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Mejor actor transformista: Pablo Rey – Magnífico show, la leyenda continúa
- Mejor espectáculo de varieté: Magnífico show, la leyenda continúa
- Mejor atracción en espectáculo: Matías Ramírez – Qué cacho de show
- Mejor bailarín: Emiliano Luna – Soy Mestiza
- Mejor bailarina: Constanza Urquiza – Trum Malambo
- Mejor comedia: Ni media palabra
- Mejor comedia dramática: Es complicado
- Revelación de la temporada: Ana Paula Buljubasich – Corto-Circuito
- Mejor actor: Nicolás Cabré – Ni media palabra
- Mejor actriz: Claribel Medina – Es complicado
- Carlos 2026 a la Trayectoria: Pablo Alarcón
- Mejor producción: Ángel Carabajal – Punt Vermell – Letona Producciones
- Carlos de Plata: Trum Malambo
- Carlos de la Gente: Pirulo en el aire
- Carlos de Oro: Soy Mestiza