Elías Piccirillo no pierde el tiempo: aseguran que está de novio con la ex de un famoso

Mientras cumple prisión domiciliaria, en LAM afirmaron que el ex de Jésica Cirio volvió a apostar al amor.

En medio de su complicado presente judicial, Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio, volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un motivo inesperado: su vida amorosa. Según revelaron en LAM, el empresario estaría comenzando una nueva relación mientras cumple prisión domiciliaria.

La mujer en cuestión es Florencia, una abogada cordobesa con pasado mediático. El dato que encendió la polémica es que fue pareja de Alfa, uno de los ex participantes más polémicos de Gran Hermano, lo que convirtió la noticia en un verdadero triángulo explosivo.

Ángel de Brito en LAM (1) Ángel de Brito dio a conocer en LAM una información sobre el presente sentimental de Piccirillo. Captura de pantalla Youtube América TV. Fue Ángel de Brito quien resumió la situación con su habitual ironía. "Felicidades para Piccirillo: preso y con novia", lanzó al aire el conductor.

El contexto no es menor. Piccirillo atraviesa una instancia judicial delicada y se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, por lo que la confirmación de este nuevo romance llamó aún más la atención.

Elías Piccirillo Elías estaría en pareja con Florencia, la expareja de Walter "Alfa" Santiago. Instagram @jesicacirio Florencia, por su parte, quedó automáticamente bajo la lupa mediática. Su vínculo pasado con Alfa la vuelve una figura conocida dentro del universo del reality, sumando un condimento extra a una historia que mezcla escándalo, causas judiciales y amores cruzados.