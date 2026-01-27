Escándalo en el BCRA: los funcionarios investigados por el dólar oficial siguen en funciones

Pese al escándalo que se desató en el Banco Central ( BCRA ), los funcionarios bajo la lupa de la Justicia por presuntas colaboraciones en maniobras irregulares con el dólar oficial siguen en funciones en la entidad. Se trata de cinco inspectores involucrados en una causa que investiga operaciones ilegales para obtener dólares oficiales y venderlos luego en el mercado blue.

Los nombres surgieron a partir de un audio aportado por un expolicía arrepentido, que revela un intercambio entre la inspectora del BCRA Romina García y Elías Piccirillo , exmarido de Jesica Cirio.

Desde el BCRA señalaron que la Justicia aún no notificó a la entidad sobre irregularidades detectadas y aseguraron que el accionar de todos los funcionarios se encuentra bajo revisión permanente.

En ese marco, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó en diciembre 60 allanamientos en financieras, bancos y casas de cambio por una investigación sobre compras de US$ 1.400 millones realizadas entre enero y octubre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

La principal hipótesis de la Justicia apunta a que los funcionarios habrían facilitado a Elías Piccirillo el acceso a dólares oficiales a través de sus empresas, sin respaldo formal. La maniobra investigada sería el denominado “rulo” cambiario, un circuito entre bancos y casas de cambio que permitía comprar divisas al tipo de cambio oficial y revenderlas luego a un valor muy superior en el mercado blue durante el cepo.

Quiénes son los funcionarios del BCRA bajo investigación

Los implicados pertenecen al área de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central y, en algunos casos, cuentan con más de dos décadas de trayectoria. Desde esos cargos tenían a su cargo tareas de control, fiscalización e inspección, además de la facultad de aplicar sanciones, instruir sumarios y revocar autorizaciones para operar como agencias de cambio.

Además de Romina García, figuran entre los investigados Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; Fabián Violante, gerente principal; y María Valeria Fernández, supervisora. Todos dependían del entonces superintendente Claudio Golonbeck, hombre cercano al expresidente del BCRA Miguel Pesce, quien fue reemplazado por Juan Curuchet el 14 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Santiago Bausili.

La causa por el dólar oficial tiene su origen en un operativo ilegal ocurrido el 18 de enero de 2025, cuando Piccirillo habría intentado involucrar penalmente a su socio Francisco Hauque con la colaboración de Carlos Sebastián Smith, un oficial retirado de la Policía Federal conocido como “El Lobo”. En el expediente, Smith declaró como arrepentido y aseguró que trabajaba para Piccirillo, quien le habría solicitado contactos policiales para perjudicar a Hauque.