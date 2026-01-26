Reservas, licitación y frente externo: las claves que seguirá de cerca el mercado esta semana

Los activos argentinos vienen de cerrar la semana pasada con una suba en los bonos que empujó a la baja del riesgo país hasta los 526 puntos básicos, mínimos desde 2018. De acuerdo a los analistas, la acumulación de reservas del Banco Central ( BCRA ) ayudó al buen clima en el mercado y es una de las principales variables a monitorear por la city de cara a esta semana.

En tanto, el dólar mantiene la pax cambiaria que registra desde comienzo de año, aunque la semana pasada el tipo de cambio mayorista tuvo un leve aumento marginal del 0,2%.

Esta dinámica se produjo inclusive con un BCRA comprador dólares en el MULC por US$291 millones la semana pasada. La oferta de divisas que vuelca al mercado las empresas por la liquidación de Obligaciones Negociables sirve de contrapeso.

El Merval finalizó con una suba semanal del 5,8% medido en dólares.

En primer lugar, de cara a esta semana el mercado continuará monitoreando el proceso de acumulación de reservas del BCRA.

La entidad monetaria hilvanó 15 ruedas consecutivas de compras de dólares en MULC. En lo que va del mes ya adquirió US$978 millones.

Esta variable era algo demandado por los agentes financieros y contribuyó también a la baja del riesgo país.

Así, las reservas internacionales brutas superaron los US$45.000 millones y llegaron a US$45.561 millones: se trata del nivel más alto desde el 2021. Esto se debió también a la fuerte suba de la cotización del oro.

Licitación

El miércoles, el Tesoro Nacional enfrentará la segunda licitación del año. Este lunes, el Ministerio de Economía anunciará los instrumentos que ofrecerá, mientras que los resultados se comunicarán el miércoles 28 por la Secretaría de Finanzas.

Cabe señalar que en la primera licitación el Gobierno consiguió un rollear el 98% y adjudicó $9,37 billones, aunque para conseguirlo tuvo que convalidar una fuerte sube en la tasas de interés.

Frente externo

Debido a las tensiones geopolíticas, los mercados globales se muestran volátiles en el comienzo de 2026, con impacto en los mercados emergentes.

En ese contexto, uno de los activos atractivos es el oro, que suele ser refugio de los inversores en momentos de incertidumbre e inestabilidad.

El oro, que viene de cerrar un 2025 con aumento cercano al 63%, ya roza los US$5.000 por onza, un precio que hace un tiempo los analistas estimaban que iba a superar a fin de año.

También, se espera que en los próximos días se haga oficial el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed).